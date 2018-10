Kampányt indított az UNICEF a cyberbulling, azaz az internetes zaklatás áldozatainak segítésére. Olyan hírességek közreműködését kérték, akiket a szülők és gyerekeik is egyaránt ismerhetnek és szintén mindennapos elszenvedői az internetes zaklatásnak. A kampány alatt több, mint 100 fiatal kereste meg az ismert embereket, különböző zaklatásos ügyekkel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Van egy mobil applikációnk, ami a bántalmazás gyerek áldozatainak nyújt segítséget, ezt is folyamatosan frissítjük úgynevezett cyber tartalmakkal. Másrészt az Ébresztő óra című országos programunkban is, ahol alapvetően iskolákba juttatunk el képzett önkéntesek segítségével felvilágosító tartalmakat, itt is nagyon fontos az internet veszélyeire való felhívás” – magyarázta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

Nem a zaklatás az egyetlen probléma, amivel a gyerekek találkozhatnak az interneten. A közösségi média megjelenése óta rengeteg a testkép zavaros és függő fiatal. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat egy konferenciát rendezett, melyen az internet gyerekekre és fiatokra gyakorolt hatását vitatták meg.

„Az internettel ma már mindenki foglalkozik és végtelenül fontos, hogy mi szülők, de a tanárok is, neveljék a gyerekeket. Mondják el, hogy mit szabad, mit nem. És hogy az internet egy csodálatos dolog, de vannak veszélyei, és ezeket tudni kell. Ne adjunk meg például minden adatot az interneten” – említette meg Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke.

Egy friss felmérés szerint – saját bevallásuk szerint – a mai fiatalok 1 napig se bírnák internet nélkül.