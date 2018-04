„Az illiberális állam nem hagyja leváltani magát”

A SZAVAZATOK 99 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZÁSA UTÁN KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET SZERZETT A FIDESZ-KDNP A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. A FIDESZ-KDNP 48,64, A JOBBIK 19,69, AZ MSZP-PÁRBESZÉD 12,24, AZ LMP 6,82, A DK 5,52 SZÁZALÉKKAL VÉGZETT A PÁRTLISTÁS SZAVAZÁSON. ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ GYÕZELMET ARATTUNK, MOST KELL SZERÉNYNEK LENNI, MERT MOST VAN MIRE. VONA GÁBOR, A JOBBIK ELNÖKE JELEZTE: LEMOND A PÁRT ELNÖKI TISZTSÉGÉRÕL, AZ ELNÖKSÉG HÉTFÕN TERVEZI MEG A TOVÁBBI FELADATOKAT. Z. KÁRPÁT DÁNIEL, A JOBBIK ALELNÖKE BÍZTATJA VONA GÁBORT AZ ÚJABB INDULÁSRA A PÁRT ELNÖKSÉGI TISZTSÉGÉÉRT ATV. AZ MSZP ELNÖKSÉGE IS LEMONDOTT, KARÁCSONY GERGELY SZERINT "NINCS AZ A POFON, AMIBÕL NE AKARNA FELÁLLNI A BALOLDAL". LEMONDOTT HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE IS, SZERINTE "EZT A VERSENYT NEM A KORMÁNY NYERTE, HANEM AZ ELLENZÉK VESZÍTETTE EL". A HAZUGSÁGOK ÉS MEGTÉVESZTÉSEK ELLENÉRE AZ ORSZÁG MEGVÉDÉSE MELLETT DÖNTÖTTEK A VÁLASZTÓK A BOTRÁNYÁRÓL HÍRES KÓSA LAJOS, FIDESZES KÉPVISELÕ SZERINT. AZ EGYÜTT ELNÖKSÉGE IS BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT, AZ EREDMÉNYT CSALÓDOTTAN FOGADTÁK, DE VÁLLALJÁK A POLITIKAI FELELÕSSÉGET. GYURCSÁNY FERENC: A FÉKEVESZTETT, KÉTHARMADOS FIDESSZEL A HATÁRTALAN AGRESSZIÓ ÉS AZ EMBERTELENSÉG POLITIKÁJA JÖHET. MOMENTUM: FÁJ, AMI TÖRTÉNT, ÉS NEM TUDUNK GRATULÁLNI A FIDESZNEK, NEM TUDUNK GRATULÁLNI ORBÁN VIKTORNAK. EGÉSZ NAP ÓRIÁSI SOROK KÍGYÓZTAK AZOKNÁL A SZAVAZÓKÖRÖKNÉL, AHOL ÁTJELENTKEZÉSEK VOLTAK, A BOCSKAI ÚTON ESTE TÍZIG ÁLLT A SOR. SZAVAZATVÁSÁRLÁS MIATT VIZSGÁLÓDIK A RENDÕRSÉG TERÉZVÁROSBAN. PÉNZÉRT VETTEK VOLNA SZAVAZATOKAT A FIDESZESEK NYÍRBÁTORBAN - MAGYAR NEMZET. TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK EGY SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT. KISBUSZOKKAL SZÁLLÍTOTTÁK SZAVAZNI A HELYI ROMÁKAT JÁSZLADÁNYBAN, A JOBBIK AKTIVISTÁJÁT INZULTÁLTÁK, AKI JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ. MÁTÉSZALKÁRÓL IS AUTÓKKAL FUVAROZTÁK SZAVAZNI A VÁLASZTÓKAT, FÕKÉNT A VÁROS ROMÁK LAKTA RÉSZÉRÕL. JOBBIK: REKORDOT DÖNTÖTT A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK SZÁMA. SVÁJCI LAP: ORBÁN GYÕZELMÉVEL OLYAN VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ÉRT VÉGET, MELY ELÉRTE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI KULTÚRA MÉLYPONTJÁT. BRIT LAP: A FIDESZ POPULISTA KAMPÁNYA TÖBBSÉGHEZ JUTTATTA A KORMÁNYPÁRTOT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY SOK KORRUPCIÓS BOTRÁNYUK VOLT. A FÜGGETLEN IVANICS IMRE ANDRÁST VÁLASZTOTTÁK CSOBAJ POLGÁRMESTERÉVÉ A VASÁRNAPI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. PALLAY FERENC, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE NYERTE A VASÁRNAPI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST LASKODON. 40 EMBER HALT FULLADÁSOS HALÁLT A DAMASZKUSZ MELLETTI A KELET-GÚTAI DÚMA ELLEN VÉGREHAJTOTT VEGYI TÁMADÁS KÖVETKEZTÉBEN. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK ELÍTÉLTE A SZÍRIAI VÁROS LAKOSSÁGA ELLEN ELKÖVETETT VEGYI TÁMADÁSOKAT. TÖBB RAKÉTATALÁLAT ÉRT EGY SZÍRIAI KATONAI REPÜLÕTERET AZ ORSZÁG KÖZÉPSÕ RÉSZÉN. KIGYULLADT AZ A NEW YORK-I TORONYHÁZ, AMELYBEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK OTTHONA ÉS VÁLLALATBIRODALMÁNAK IRODÁI IS VANNAK. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MAGA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DÖNTHETETT A VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSÉRÕL. FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖKÖT NÉMETORSZÁGBAN. KATALÁN VÁLSÁG: AZ ENSZ SZERINT NEM LENNE HELYES LÁZADÁSSAL VÁDOLNI A KATALÁN POLITIKUSOKAT. A TÖMEGBE HAJTOTT, ÉS ÖNGYILKOS LETT EGY FÉRFI A NÉMETORSZÁGI MÜNSTER BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK. A GÁZOLÁST EGY PSZICHÉS GONDOKKAL KÜSZKÖDÕ NÉMET FÉRFI HAJTOTTA VÉGRE, A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS TERRORCSELEKMÉNYRE UTALÓ JEL. ÖNBÍRÁSKODÓK TÖMEGE LINCSELT MEG GYANÚSÍTOTTAKAT MEXIKÓBAN FELÉGETVE EGY RENDÕRÕRSÖT. FELADTA MAGÁT A RENDÕRSÉGEN A KORRUPCIÓ MIATT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT VOLT BRAZIL ELNÖK. ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁG - PHENJAN JELEZTE WASHINGTONNAK, KÉSZ TÁRGYALNI A NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL. AZ ELMÚLT EGY HÓNAPBAN MINDÖSSZE ÖTEN PRÓBÁLKOZTAK ÁTJÖNNI A DÉLI HATÁRZÁRON MAGYAR NEMZET. EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPOTT A SZAVAZÓHELYISÉGBEN EGY VÁLASZTÓ VASÁRNAP A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI RÁBATAMÁSIBAN. NÉGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, KÉT KILOMÉTERES A TORLÓDÁS.