Az illegálisan telepített gyümölcsösöket be kell jelenteni

Az illegálisan telepített, 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsösöket be kell jelenteni, a már nyilvántartásba vett területek gazdáinak pedig adatszolgáltatási kötelezettségük van. Az agrárkamara illetékese szerint az intézkedés az átláthatóságot, és a magyar gyümölcstermesztés sikerességét szolgálja. A szüretnek már vége, mégis rengeteg alma maradt a fákon ebben a Borsod megyei gyümölcsösben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem tudjuk eladni, amit tudtunk, leszedtünk. Hűtőház tele van, már a folyosó is tele van –a megmaradt termés ellenére is jó évet zár ez a putnoki gazda. Jankó Lajos több mint húsz éve foglalkozik gyümölcstermesztéssel. Összesen harminc hektáron többféle gyümölcsfája van, amit a vállalkozás kezdetekor be is jelentett. Azt mondja, akkor nehézkes volt az eljárás, mert szakértői vélemény, és több hatósági engedély is kellett ahhoz, hogy elkezdhesse a termelést. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint év végéig újra nyilvántartásba kell venni a negyed hektárnál nagyobb gyümölcsösöket.

Ez már megkönnyíti szerintem az egész rendszert, nemcsak azért, mert át kell fogni az egész országban azt, hogy egyáltalán mennyi az a gyümölcsös, ami rendelkezésre áll az országnak, hiszen régebben telepítettek közül már sok nem él, sőt volt olyan, amit falból telepítettek gyümölcsösöket pályázat szempontjából. Tehát ezért biztos az, hogy újra bejelentjük, és akkor így egy bázisanyagot kap az ország, és így már a tervezhetőség sokkal jobb – nyilatkozta Jankó Lajos kertészmérnök.

Év elejétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének szabályai, ez érinti a be nem jelentett, és a már nyilvántartásba vett területeket is. A jelenleg engedély nélküli, 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsösöket év végéig szankciómentesen jelenthetik be a tulajdonosok, de a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvények használóinak is adatot kell szolgáltatniuk.

Ennek az indoka, ennek az intézkedésnek egyrészről bürokrácia csökkentés, tehát a korábbi engedélyeztetési eljárás megszűnt, amikor gyümölcsültetvényt akar egy gazda létrehozni. De ugyanakkor bejelentési kötelezettsége van, ez azért fontos, mert így teljessé tud válni Magyarországon a gyümölcskataszter. Másrészt a traszparenciát, az átláthatóságot, a tervezhetőséget növeli ez az intézkedés, és úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy sikeres legyen a magyar gyümölcstermelés, ez a hogy úgy mondjam, tisztán látást érdemes megtenni – mondta el dr. Mártonffy Béla, a NAK Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztály elnöke.

A gazdáknak az idei évtől a telepítési szándékot, a telepítés tényét, a termőre fordulást, illetve a kivágásokat kell az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnak bejelenteni. Aki ezt elmulasztja, húsz és ötvenezer forint közötti bírságra számíthat.