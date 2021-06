Az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására szerveztek akciót az angyalföldi rendőrök

Meghalt 4 beteg, és újabb 54 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu. Több mint 5,4 embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 4,5 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. Az egészségügy rendkívüli teljesítménnyel állt helyt egy nagyon nehéz időszakban - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nem igaz a baloldali vezetésű önkormányzatok kivéreztetése és ellehetetlenítése, az ellenzéki települések zárszámadásaiból kiderül, komoly pénzügyi tartalékaik vannak - mondta a Fidelitas szóvivője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ozsváth Kálmán hangsúlyozta: vannak olyan baloldali városok, amelyek több 10 milliárdos nyereséggel zárták a 2020-as évet. A Fideszt akarták kompromittálni a Czeglédy Csaba és Althoffer Zoltán állítólagos üzenetváltásairól készült, de valójában hamis lehallgatási jegyzőkönyvvel – mondta Budai Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője közölte: azokkal a valótlan üzenetekkel, amelyek szerint Czeglédy pénzt ad Althoffernek és az MSZP-nek, a DK politikusa azt a látszatot szeretné kelteni, hogy koncepciós eljárás folyik ellene. A teljes népesség 80-90 százaléka, és a kormányelleneseknek is több mint kétharmada támogatja az Orbán Viktor miniszterelnök által a Világgazdaság konferenciáján bejelentett intézkedéseket - derül ki a Real-PR 93 reprezentatív közvéleny-kutatásából. Elkészült az FF Fémfeldolgozó Zrt. 650 millió forintos beruházása, a fejlesztésnek köszönhetően a cég minden munkahelyét meg tudta őrizni - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország számára az 1989-1990-es demokratikus rendszerváltoztatás egy nemzeti teljesítmény volt, ami ahhoz járult hozzá, hogy ma is szabadságban és demokráciában élhetünk - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Megalapították, július 1-től lehet pályázni az „Év digitális faluja” díjra – jelentette ki a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Saját jövőjükről mondanak le, akik a családtámogatás helyett a bevándorlást választják - hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Pozsonyban. A járvány és a migráció ördögi kört alkotnak egymással - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban. Európának meg kell védenie a nemzeti kisebbségeket és a vallásgyakorlás szabadságát, ugyanis a nemzeti közösségek sok helyen nehéz helyzetbe kerültek, és támadás alatt állnak a hagyományos keresztény értékek - mondta Szijjártó Péter Strasbourgban. Korábbi hírekkel ellentétben mégis tud önállóan kormányt alakítani Nikol Pasinján ügyvezető örmény miniszterelnök pártja, amely elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson. Megszavazta a svéd parlament a Stefan Löfven szociáldemokrata miniszterelnökkel szemben a Svéd Demokraták nevű radikális jobboldali párt által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Már több mint 178,7 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Spanyolország a járvány szempontjából kockázatot nem jelentő ország közé sorolta Magyarországot. Hollandia június 26-tól feloldja szinte valamennyi koronavírus elleni intézkedést, az azonban továbbra is érvényben marad, hogy az emberek között 1,5 méteres távolságot kell tartani. Ukrajnában az elmúlt napokban folyamatosan lassult a koronavírus-járvány terjedése. Majdnem minden olaszországi tartomány úgynevezett fehér zónába lépett át a járványkorlátozások szinte teljes feloldásával, egyedül a maszk használata maradt kötelező szabadtéren is. Július 21-ig meghosszabbította az Egyesült Államok a Kanadára és Mexikóra vonatkozó beutazási korlátozásokat koronavírus-járvány miatt a nem elengedhetetlen utazások esetében. Kubában előállították az első latin-amerikai koronavírus elleni védőoltásokat, melyek komoly hatékonyságot mutatnak a betegség ellen - jelentette be hétfőn a vakcinát kifejlesztő helyi laboratórium. Az Európai Unió újabb személyeket és szervezetek vett fel Fehéroroszországgal kapcsolatos szankciós jegyzékébe. A spanyol kormány várhatóan kegyelemben részesíti az elítélt katalán függetlenségi politikusokat - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök. Nem száll harcba jövőre az amerikai képviselőház elnöki tisztségéért Donald Trump, habár ez fontos pozíció lett volna a republikánusoknak a demokrata többségű alsóházban. Jordániában megkezdődött a király elleni összeesküvés két résztvevőjének pere. Az iráni ballisztikus rakétaprogram nem képezheti alku tárgyát - jelentette ki Ebrahim Raiszi, a síita állam újonnan megválasztott elnöke. Gépkocsiba rejtett pokolgéppel hajtott végre támadást egy öngyilkos merénylő francia felderítők ellen Maliban, néhány katona és helyi lakos megsebesült - közölte a francia hadsereg. Hőségriadót adott ki az országos tiszti főorvos, a legmagasabb, harmadfokú intézkedés csütörtök éjfélig lesz érvényben. Országosan életbe lépett a vörös kód, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 Celsius-fokot - jelentette be Fülöp Attila államtitkár. Tizenegy megyében, 404 településen, összesen 81 ezer hektárnyi területen irtják a szakemberek a szúnyogokat a héten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Eljárás indult egy koszovói férfi ellen, aki engedély nélkül hozott Magyarországra egy lőfegyvert a hozzá tartozó lőszerekkel együtt. A bíróság elrendelte a letartóztatását. – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője. Labdarúgó Eb: Ukrajna - Ausztria 0:1; Hollandia - Észak-Macedónia 3:0 Labdarúgó Eb: Finnország - Belgium 0:2; Oroszország - Dánia 1:4 Az Európai Labdarúgó Szövetség nem engedi, hogy szivárványszínű díszkivilágítást kapjon a müncheni Allianz Arena labdarúgó-stadion a német és a magyar válogatott szerdai Európa-bajnoki mérkőzésén - jelentette a Bild című német lap a hírportálján. Balogh Mátyás kvótát szerzett az íjászok olimpiai pótkvalifikációs versenyén Párizsban. A Magyar Sportlövő Szövetség két évre eltiltotta Sidi Pétert, amiért a márciusi indiai világkupán jogosulatlanul bement a később pozitív doppingmintát szolgáltató Péni István szobájába.