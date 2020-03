Az IKSZ a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének támogatására hív fel

A koronavírus elleni hatékony védekezés mindenki részéről erőfeszítést igényel, ezt nem lehet kizárólag hatósági feladatnak tekinteni - jelentette ki a miniszterelnök az operatív törzs ülése után. A kormányfő hangsúlyozta: a cél, hogy az egyedi esetekből ne alakuljanak ki csoportos megbetegedések. Orbán Viktor elmondta, első az emberéletek védelme, a gazdasági hatások felmérése később a szakemberek dolga lesz. A magyarországi védekezés a koronavírus ellen most az egyedi esetekre összpontosít – közölte a miniszterelnök. Enyhe tünetei vannak annak a Magyarországon tanuló két iráni diáknak, akiknél kimutatták a koronavírust. Lázuk nincs, kivizsgálásuk zajlik - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa. Az egyik fertőzött diák nem tartotta be a Semmelweis Egyetem által kért óvintézkedéseket. Az egyetem kéthetes otthontartózkodást kért azoktól a diákoktól, akik fertőzött országban jártak. Folyamatosan fertőtlenítik a medencéket a Széchenyi fürdőben és ideiglenesen beszüntették az éjszakai rendezvényeket - a Milánóból érkezett, koronavírussal fertőzött egyetemisták Budapesten több napot töltöttek el, és a fürdőt is meglátogatták. Hazaengedtek hat, koronavírus-fertőzés gyanúja miatt megfigyelt embert a balassagyarmati kórházból - további három ember a vizsgálat eredményére vár. Fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket folytat a koronavírussal kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatala. Sára Botond kormánymegbízott közölte: a vizsgálatokra azért van szükség, hogy az anyagi kártól megvédjék az állampolgárokat. A Jobbik megfontolásra javasolja a kormánynak a koronavírus-fertőzés terjedésének akadályozása érdekében az ezer fősnél nagyobb, zárt térben tartandó rendezvények betiltását. Legkésőbb kedden döntés születik arról, megtartják-e a március 15-ei nemzeti ünnepen a központi ünnepséget - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Ha folytatódik a Jobbik és az MSZP felmorzsolódása, akkor könnyen elképzelhető, hogy a két párt már nem lesz része a 2022-es balliberális összefogásnak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke. Az SZDSZ elfogyásához hasonlította a Jobbik jelenlegi helyzetét Varga-Damm Andrea. A párt országgyűlési képviselője szerint a párt politikájának a minősége számít és nem az, hogy hányan alkotják a politikai közösséget. A Lánchíd felújításához hasonlóan várhatóan még a tavasszal feltételes közbeszerzési eljárást írnak ki a 3-as metró aluljáróinak felújítására és akadálymentesítésére - mondta a BKK vezérigazgatói posztját februártól betöltő Varga Ivett. A NAV idén már 4. alkalommal készíti el több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, a folyamat automatikus, ezért nem kell kérni az adóhivatalt a tervezet elkészítésére és a kedvezményekre jogosító igazolásokat sem kell beküldeni. Az állampolgárok, a kormányzat és a pénzügyi szervezetek közös érdeke, hogy a magyar lakosság minél nagyobb tudatossággal járjon el pénzügyeinek intézésekor – mondta Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. A makrogazdasági konszolidáció és befektetésösztönző környezet eredményeképpen Magyarország a világ egyik legjelentősebb befektetési célpontja lett – mondta György László, ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. 2020-ban 187 útfelújítási projekt valósul meg 582 kilométeren, 95 milliárd forintból - mondta Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Az állattenyésztés és a növénytermesztés nem időjárási kockázataiból adódó jövedelemcsökkenés részbeni kompenzálásra alkalmas alap létrehozását tervezi az Agrárminisztérium. Minden körülmény adott ahhoz, hogy megismétlődjön a 2015-ös migrációs krízis - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a magyarok nyolcvan százaléka a szigorú határvédelmet támogatja. Szlovénia az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének keretében 35 rendőrt vezényelt Görögországba a hatóságok segítésére a Törökországgal közös határon kialakult rendkívüli migrációs helyzet miatt. Törökország a különleges rendőri erők 1000 tagját küldi a görög szárazföldi határra, hogy megakadályozza a migránsok visszatoloncolását - nyilatkozta Süleyman Soylu török belügyminiszter. A Törökországgal folytatott EU-csatlakozási tárgyalások végérvényes beszüntetését szorgalmazta Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter. Növelni kell Törökország európai uniós menekültügyi pénzügyi támogatását - sürgette a német diplomácia vezetője Berlinben, az EU-s külügyminiszterek zágrábi tanácskozása előtt. Magyarország számára Horvátország rendkívül fontos partner, ugyanakkor jogosan van az embereknek az az érzése, hogy sokkal többet is profitálhatnánk a Horvátországgal való együttműködésből – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Zágrábban. Meghirdette a Szülőföldön magyarul külhoni támogatási program 2020-as kiírását Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Temesváron. Iránban egy hónapra bezárják az összes oktatási intézményt a koronavírus terjedése miatt. A Magyarországgal szomszédos Ausztria, Ukrajna, Románia és Horvátország után Szlovéniában is megjelent a koronavírus. Bosznia-Hercegovinában is megjelent az új típusú koronavírus, a boszniai Szerb Köztársaságban regisztrálták az első két esetet - közölte a Banja Luka-i RTRS televízió. Száz fölé emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Nagy-Britanniában. Ciszjordániában, a Palesztin Hatóság területén is megjelent az új koronavírus, a járványveszély miatt bezárták az ottani szállodákat - a Palesztin Hatóság teljes területére tilos belépni külföldi turistáknak. Belehalt az új típusú koronavírus okozta betegségbe egy öt nappal korábban gyógyultnak nyilvánított páciens a közép-kínai Vuhanban - jelentette a South China Morning Post című hongkongi lap. Kínai orvosok először mutatták ki, hogy az új koronavírus képes károsítani a beteg központi idegrendszerét. Kínai kutatók vizsgálják az őssejtkezelés technológiájának alkalmazását a Covid-19 új koronavírussal súlyosan fertőzött betegek kezelésében, négy beteget már gyógyultan engedtek haza a kórházból - közölte a Science and Technology Daily című kínai lap. Az amerikai képviselőház 8,3 milliárd dollárt szavazott meg a koronavírus elleni küzdelemre. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvány miatt akár 113 milliárd dollár kár is érheti a légiközlekedést. Harci repülőgépek rakétacsapást mértek Homsz és Kuneitra szíriai tartományokban található célpontokra - a támadók feltehetően izraeli gépek voltak. Legkevesebb 15 emberrel végzett és 18-at megsebesített egy légicsapás Szíria északnyugati, lázadók kezén lévő részén - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Három utasszállító repülőgéppel kapcsolatban kaptak az orosz hatóságok névtelen figyelmeztetést, hogy pokolgépet helyeztek el a fedélzetükön - közölték hírügynökségek. Kisiklott egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat - húsz ember megsérült, köztük a vonat vezetője, akiknek állapota súlyos. Másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el az Ipolyon Ipolytarnócnál - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az elmúlt héten 38 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ez valamivel kevesebb, mint az azt megelőző heti 38 900 - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Női kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő: Sopron Basket - Aluinvent DVTK Miskolc 62:55; TFSE-MTK - PEAC-Pécs 82:78 Balázs Attila és Ruben Bemelmans mérkőzésével kezdődik pénteken a Magyarország-Belgium tenisz Davis Kupa-selejtező Debrecenben. Az élvonalat jelentő World Tour kategóriából több országúti kerékpáros csapat is szünetet tart a következő hetekben a koronavírus-járvány terjedése miatt.