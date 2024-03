Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben őrzik az újbudai óvoda pedagógus asszisztensét + videó

Megosztás itt:

Egy újbudai óvodában dolgozott pedagógiai asszisztensként az a férfi, akit pénteken szexuális kényszerítés vádjával őrizetbe vettek. A rendőrök egy névtelen bejelentés miatt kezdtek vizsgálatba.

Az újbudai önkormányzat közleményében csupán azt írta: korábban az érintett pedagógus asszisztens munkájával kapcsolatban panasz sem az óvoda vezetéséhez, sem az önkormányzathoz nem érkezett.

Újbuda hivatalos facebook-oldalán a hozzászólásokban egy anyuka azonban cáfolja az önkormányzat kijelentését. Azt írta, hogy ő és más szülő is több alkalommal jelezte, hogy nem szeretnék ha a férfi lenne a helyettesítő nevelő a csoportban, amikor nincs óvónő. Hozzátette azt is: sok lány ment be sírva reggelente amikor ő volt.

Egyre több információ lát napvilágot a férfiról.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke most nevén nevezte a feltételezett elkövetőt és édesanyját, aki jelenleg is a baloldal által vezetett egyik Szolgáltató Központ vezető beosztású dolgozója.

A politikus szerint sokáig az óvoda dolgozói nem mertek hangot adni az aggályaiknak, hiszen az elkövető egy befolyásos önkormányzati dolgozó fia, így féltek az esetleges atrocitásoktól.

A bíróság szombaton döntött a gyanúsított letartóztatásáról: a férfit egy hónapig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben őrzik.

A Fővárosi Törvényszék szóvivője arról számolt be a híradónknak: a férfi elmeállapotának megfigyelése is szükséges.

A súlyos bűncselekménnyel gyanúsított férfi esetében a szökés-elrejtőzés veszélye nem zárható ki teljes mértékben. Valamint az is fennáll az ő esetében, hogy az eljárás kezdeti szakaszára figyelemmel esetlegesen megpróbálná a bizonyítékokat valamilyen módon manipulálni és ezzel az eljárás lefolytatását megnehezíteni – hangsúlyozta Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Nem ez volt az első eset, hogy egy pedagógiai asszisztens került pedofil-botrányba.

Egy évvel ezelőtt derült ki, hogy a majd' 40 éves LMBTQ aktivista, pedagógiai asszisztens Bite Zsolt egy 15 éves iskolás fiúval tart fent szexuális kapcsolatot. A férfi azt állította, hogy ez nem pedofília, hanem efebofília.

A 3. kerületi balliberális önkormányzat komolyabb következmények vagy feljelentés nélkül a férfit először áthelyezte az alsó tagozatos diákok mellé. Eljárás csak később indult ellene, a nyomozás még most is tart.