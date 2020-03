Az igazságügyi bizottság támogatta Juhász Miklós alkotmánybíróvá választását

167-re nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 153 magyar állampolgár. 7-re emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultaké Magyarországon. Holnap reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és ápoló speciális maszkot kap, a többi egészségügyis sebészi maszkot kap. Akit koronavírus-gyanúval visznek be, speciális maszkot kap - mondta Orbán Viktor az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Az Országgyűlés ma kezdődő kétnapos ülésén valamilyen formában napirendjére veheti a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbítását. Közös videóüzenetben kérte az Országgyűlést a koronavírus-törvény elfogadására Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Most az összefogás ideje van. Az ellenzéki pártoktól is felelősségteljes magatartást és támogatást kért videóüzenetében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A DK nem fogja megszavazni a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot, ahogy azt sem támogatja, hogy az indítványt házszabálytól eltéréssel tárgyalja a parlament – közölte Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke. Petíciót indítottak a koronavírus-törvény ellen - Magyar György és több más ellenzéki jogász elsőként írta alá a dokumentumot. A Szabad.aHang.hu oldalon közzétett petíciót kézjegyével látta el mások mellett Majtényi László volt ombudsman,Lattmann Tamás nemzetközi jogász, és a röszkei ostrom egyik vezérét, az Ahmed H.-t védő Bárándy Péter volt szocialista igazságügyi miniszter is. A magyarok 94 százaléka támogatja, hogy a parlament meghosszabbítsa az új koronavírus-járvány miatt március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet - közölte a Nézőpont Intézet. Cserbenhagyta a rászorulókat Niedermüller - erről ír a PestiSrácok. A VII. kerületi önkormányzat maga ismerte be a Facebook-on kiadott közleményében, hogy nem tudnak ellátást biztosítani a kerületben élők számára. Részleges kijárási tilalmat rendelt el mától egy hétig a polgári városvezetés.A hajdú-bihari településen nincs koronavírusos beteg, de Tóth József DK-s polgármester azzal indokolta a döntést, hogy még mindig sokan nem vesznek tudomást a veszélyhelyzetről. Mindenáron és módon meg kell védeni a munkahelyeket, mert munkavállalók nélkül nincs lehetőség a gazdaság és a turisztika gyors felállására a koronavírus-járvány lecsengése után - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese az M1-en. ITM: sikeresen megérkezett Budapestre a Kínából rendelt 11 tonnányi egészségügyi védőfelszelés. Mintegy négyszeres igények jelentek meg a gyógyszertárakban a normál forgalomhoz képest az elmúlt hét adatai alapján a vírusjárvánnyal összefüggésben - közölte Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Kossuth Rádióban. Nem fogadnak egyéni tárgyadományokat a karitatív szervezetek, és tilos az egyéni gyűjtés is, mert a koronavírus-járvány miatt olyan sokan szeretnének segíteni, hogy a szervezetek nem győzik koordinálni őket - közölte Soltész Miklós államtitkár az M1-en. Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy aki segíteni szeretne, az a nemzeti összefogás vonalán, a 1357-es telefonszámon hívásonként vagy sms-enként 500 forinttal, valamint a www.segitunkegymasnak.hu honlapon teheti meg. Számos online programot kínálnak a kulturális intézmények a koronavírus-járvány idejére. Informatikai szakemberek, pedagógusok, cégvezetők által létrehozott közösség nyújt segítséget a digitális oktatásban iskoláknak, pedagógusoknak és tanulóknak - közölte az AMANÓBA közösség. Kövér László házelnök Gordan Jandrokovic horvát házelnöknek írt táviratában segítséget ajánlott a földrengés sújtotta Horvátországnak. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 339 041-re nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 14 705, 98 799 ember pedig meggyógyult. Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint 3244-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma, a halottak száma 16. Németországban 24 873-ra nőtt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma a Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint. Ez 2509 esettel - 11,2 százalékkal - több az egy nappal korábbi 22 364-nál. Olaszországban a korábbinál kevesebben, de még mindig több mint 600-an haltak meg az új típusú koronavírus-járványban az elmúlt 24 órában, 5476-ra emelkedett az áldozatok száma, csaknem 4 ezer új beteget regisztráltak. Oroszország katonaorvosokat, fertőtlenítő-járműveket és orvosi műszereket küldött Olaszországba, hogy segítse az új típusú koronavírus okozta járvány elleni harcot - közölte az orosz védelmi minisztérium. 674-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Franciaországban, a kórházban ápolt betegek száma 7240, közülük több mint 1700-an vannak intenzív osztályon. A francia parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapján lehetővé válik a két hónapos egészségügyi rendkívüli állapot kihirdetése a koronavírus-járvány idejére. Kettőnél több ember nem tartózkodhat együtt közterületen, kivéve, ha mind ugyanabban a háztartásban élnek - jelentette be Angela Merkel német kancellár, aki házi karanténba vonul, mert koronavírus-fertőzést mutattak ki egyik orvosánál. Az Egyesült Királyságban a járványnak 281 halálos áldozata van, az elhunytak száma egy nap alatt 48-cal emelkedett. A londoni alsóház elé került az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó törvényjavaslat, amely a brit kormányt rendkívüli intézkedésekre is felhatalmazza. Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins baltimore-i egyetem adatai szerint több mint 31 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. „Önpusztítónak” nevezte Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, hogy még mindig sokan járkálnak az utcán. Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az összes Pekingbe tartó nemzetközi repülőjáratot más kínai városba irányítják át, hogy csökkentsék a kínai fővárosra nehezedő terhet, melyet a nagyszámú beutazó egészségügyi szűrése és karanténba helyezése jelent. A Miatyánk-imádság közös elmondására szólította fel a világ keresztényeit az új koronavírus-fertőzés teremtette helyzetben Ferenc pápa. A közös ima március 25-én déli 12 órakor lesz. Kétszáz tábori ágyból és 200 matracból álló segélyszállítmányt indított a földrengés sújtotta Horvátországba Budapestről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Huszonegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Hivatali visszaélés bűntette miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség Ihász Sándor volt fővárosi főügyész ellen, akit azzal vádolnak hogy a Fenyő-gyilkosság ügyében bizonyítékokat tárolt a hivatalában, amelyeket nem adott át a nyomozóhatóságnak. Magyar Közút: a havazás veszélye miatt Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Baranya megyére a hófúvás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Egy ember meghalt, négyen megsérültek, amikor lesodródott az úttestről, árokba csapódott, majd fának ütközött egy autó a 4-es úton Fényeslitkénél - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Magyar Közút: megszűnik a felújítás miatt érvényben lévő korlátozás az M1-es autópályán, mert április 15-ig felfüggesztik a helyreállítási munkákat a zavartalan áruszállítás és a koronavírus-járvány miatt kijelölt nemzetközi tranzitfolyosó biztosításáért. Március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán, továbbá március 25-től tanszüneti menetrend lép érvénybe. A járvány alatt is nyitva tart a hajléktalan betegeket fogadó máltai rendelő - közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Kitartásra és szolidaritásra buzdította a magyar sportolókat Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan klasszis svéd játékosa a mostani idény végén befejezheti futballkarrierjét - írta a La Gazzetta dello Sport.