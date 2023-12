Az igazgató szerint váratlanul történt a tragédia Székelyudvarhelyen + videó

Megosztás itt:

Döbbenten állnak Székelyudvarhelyen a hétfőn leomlott Tamási Áron Gimnáziumban történt tragédia után. Egy fiatal fiú meghalt, és hárman megsérültek, egyikük súlyosan. Már letartóztatták a feltehetően az omlást okozó munkálatokat végző cég ügyvezetőjét.

Az iskola igazgatója szerint a tragédiának nem volt előjele.

"Semmilyen előzetes jelt nem észlelt tudomásunk szerint senki. Nekünk nem közöltek soha semmit, hogy bármi baj lenne. Azon túl, hogy reggel a tanulók mondták, hogy jönnek a gépekkel, ásnak, tehát zaj volt, hasonlók. Tehát ilyen nem történt" - mondta Laczkó György.

Az elmúlt napokban számtalan felajánlás érkezett az intézménynek és az áldozatok családjának. Orbán Viktor miniszterelnök a Hír Tv kérdésére megerősítette: a magyar kormány is vizsgálja a lehetőséget: hogyan tud segíteni.

"Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr kapott egy felkérést a kormánytól, hogy álljon rendelkezésre, és minden lehetséges kormányzati eszközt adjon meg az érintett iskola dolgozóinak, meg az iskolának magának is, hogyha a helyi források nem lennének elegendőek, tehát remélem, hogy Semjén Zsolt hamarosan majd részletekről is be tud számolni" - tette hozzá az iskola igazgatója.

Az iskolaomlásban megsérült diákok állapota stabil. A tragédia halálos áldozatát, a 17 éves Dávidot csütörtökön temették el szülőfalujában, Farkaslakán.