Az idősek szavazatára pályázik Magyar Péter + videó

Magyar Péter az idősotthon lakóit arra biztatta, hogy az igeneket jelöljék meg válaszul a kérdésekre, vagyis hogy támogassák Ukrajna uniós tagságát. Azonban a pártelnök tavaly még közönséges hangvétellel beszélt a szépkorúakról. Egy hangfelvételen Magyar Péter azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy vegyenek új unokát maguknak. Sőt, volt olyan is, amikor „nyugdíjaskommandónak” nevezte őket.

Ukrajna uniós csatlakozása, aminek támogatására az időseket is biztatta Magyar Péter, fontos a Tisza párt elnökének, aki korábban ezt az osztrák köztévének is megerősítette. Nem is olyan meglepő, hogy a Tisza Párt támogatja Ukrajna tagságát, hiszen Manfred Weberék ilyen feltételekhez kötötték Magyar Péterék az Európai Néppárthoz való csatlakozást. Az egyik ilyen követelmény Ukrajna támogatása volt -erről tavaly a Népszava számolt be.