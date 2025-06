Megosztás itt:

A nemzeti jelképből gúnyt űző majd azt megcsúfoló Drag Quenn a színpadon. Ennek ellenére Karácsony Gergely azt állította: Európa fővárosává tették a pride-on felvonulók Budapestet.

Karácsony Gergely rendezvényén több Magyarországot előszeretettel támadó politikus is részt vett. Többi között Daniel Freund is. De felszólalt az Európai Parlament szocialista alelnöke is.