Az I. kerület bukott polgármestere Karácsony Gergely tanácsadója lett + videó

Megosztás itt:

Január elsejétől a főpolgármester szakmai csapatával dolgozik együtt az I. kerület bukott polgármestere. V. Naszályi Márta fenntarthatósági ügyekben fog tanácsokat adni Karácsony Gergelynek. Budapest első embere nem először segíti ki párttársát.

A féktelen pénzosztáson még V. Naszályi Márta volt szövetségesei is felháborodtak - írta a Magyar Nemzet. Az egyik volt MSZP-s kerületi képviselő egy interjúban azt mondta, hogy a jutalmi pénzekkel a lopás gyanúja is felmerül. Míg az LMP korábbi képviselője a helyi lapnak arra mutatott rá: ezekkel a jutalmakkal a haverok és a hozzá hű emberek hallgatását és hűségét fizette meg, ami akár a hűtlen kezelés fogalmát is kimerítheti.