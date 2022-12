Az év utolsó miséjén hálát adtak XVI. Benedek pápa életéért is

Megosztás itt:

A hálaadó misén az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke elmondta a HírTV-nek: tanulmányai során, Rómában többször is találkozott Benedek pápával, aki egy nagyon egyszerű ember és közvetlen személyiség volt.

Mohos Gábor hozzátette: az év utolsó miséjén hálát adnak Benedek pápa egész életéért és tetteiért.

- Az év vége az a hálaadásnak az ideje, és azt hiszem hogy ebben az értelemben nincs kontraszt ugyanis hálát adunk Benedek pápa egész életéért és mindazért amit ő az egyházért tett hiszen ő nagyon sokat volt a Vatikánban, az egyház központjában, már 2. János Pál pápasága alatt is, majd a maga pápasága alatt is, illetve imáival és tanácsaival támogatta Ferenc pápa szolgálatát is az elmúlt 10 esztendőben, tehát azt hiszem, hogy van miért hálát adnunk és ebben az értelemben ez a két esemény ez teljesen összhangba tud kerülni

- mondta a segédpüspök.