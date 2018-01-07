2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

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Az év első időközi választásait rendezik ma

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2018. január 7., vasárnap 08:05, frissítve: vasárnap 12:24

A Somogy megyei Ordacsehiben polgármestert, a Veszprém megyei Kapolcson pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni este hét óráig lehet. A Baranya megyei Sárokon is önkormányzati képviselő-választást tartottak volna, de a voksolás a jelöltek hiányában elmarad.

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időközi választás

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