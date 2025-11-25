Keresés

Belföld

Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó

2025. november 25., kedd 10:10 | MTI
Kocsis Máté Európai Unió Tisza Párt Orosz-ukrán háború Elszámoltatás

A brüsszeli politikusok a túlélésre játszanak, ezért tartják fenn a háborút – vélekedett Kocsis Máté. A politikus szerint Donald Trump béketervének elfogadása kényelmetlen kérdéseket vetne fel a fegyverszállításokról és az elköltött milliárdokról.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Igazság órája című online műsor vendégeként elemezte az orosz-ukrán háború diplomáciai és gazdasági hátterét, valamint a hazai belpolitikai helyzetet. A politikus szerint az európai vezetők magatartását a félelem határozza meg.

 A béke mint fenyegetés Brüsszel számára

 Kocsis Máté úgy vélekedett: a brüsszeli politikusok "túlélésre játszanak". Ha Donald Trump amerikai elnök béketervét mindkét fél elfogadná, és a harcok véget érnének, az európai vezetőknek kellemetlen kérdésekkel kellene szembenézniük.

"Mire költöttünk ennyi pénzt? Hol vannak az európai hadseregekből a fegyverek? Ki fogja ezt kifizetni? Miért adósodtunk el?" – sorolta a frakcióvezető, hozzátéve, hogy a jelenlegi vezetés túlélésének záloga éppen a háború fenntartása.

 Korrupció és pénzügyi terhek

 A politikus rámutatott az ellentmondásra: miközben az ukrán elit költekezéséről és "arany budikról" érkeznek hírek, az európai vezetők újabb 135 milliárd eurót akarnának a háborúra fordítani anélkül, hogy vizsgálatot indítanának a pénzek felhasználásáról.

Kocsis Máté figyelmeztetett: a tervezett hitelfelvétel a kontinens jövőjét áldozná fel. Ha a tagállamoktól kérnék el az összeget, az Magyarország esetében 1000-1200 milliárd forintot jelentene. Ez akkora tétel, amely veszélybe sodorná a 13. havi nyugdíjat vagy a családtámogatások harmadát.

 A Tisza Párt és a baloldal

 A belpolitikai térre térve a frakcióvezető a Fidesz közelgő kongresszusáról és a jelöltállításról beszélt. Kiemelte: a kormánypártban a folyamat évtizedek óta átlátható, a jelöltek többsége ismert, jelenlegi képviselő.

Ezzel szemben a Tisza Párt jelöltállítását a korábbi baloldali előválasztási "színjátékokhoz" hasonlította. Kocsis Máté értékelése szerint a Tisza Párt valójában a magyar baloldal átalakulása és újrarendeződése. "Hogy tűnt volna el 35-38 százaléknyi baloldali szavazó? Ez ugyanaz a baloldal, amit legutóbb Mindenki Magyarországa Mozgalomnak hívtak" – fogalmazott.

A frakcióvezető bírálta Magyar Péter kommunikációját is ("sütögetős fotó", "kamu gereblyézés"), de hangsúlyozta: a valódi probléma a Tisza Párt terveiben rejlik, amelyek szerinte adóemelést és a nyugdíjak megadóztatását hoznák.

Forrás: MTI

