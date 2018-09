Az Európai Unió Bíróságához fordul a magyar kormány

A hétfői kormányülés legfontosabb napirendi pontja a Sargentini-jelentés elfogadásával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek voltak, ennek kapcsán az ülés után Gulyás Gergely a Hír TV-ben arról beszélt: a kabinet az Európai Bíróságnál támadja meg az EP döntését a lisszaboni szerződés egyik passzusa alapján. A kancelláriaminiszter újból hangsúlyozta, az Európai Parlamentnek kétharmados többséggel kellett volna elfogadnia a jelentést, de ez nem volt meg a szavazáson.

Gulyás kijelentette: nem kétharmados, hanem többségi döntés született, mivel a balliberális erők frakció-szinten is többségben vannak az EP-ben. Ugyanakkor hozzátette a Néppárt egységesen – még a Magyarország ellen szavazók is – azon az állásponton van, hogy a tartózkodásokat igenis be kell számítani. A „leadott szavazatok kétharmada” kritérium nyilvánvalóan a tartózkodásokat is magában foglalja a miniszter szerint. Ez egyébként a házszabályban is benne van.

„Ha jogi alapon hoz döntést a bíróság, akkor nehezen tudja az érvénytelenség megállapítását mellőzni” – húzta alá Gulyás Gergely.

Az eljárásnak nincs halasztó hatálya, ugyanakkor mindenekelőtt az Európai Tanács jogi szolgálata is véleményt fog mondani az ügyről, mielőtt a szervezet egyáltalán foglalkozni kezdene a magyar kérdéssel – ismertette a tárcavezető.