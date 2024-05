Az Európai Néppárthoz csatlakozna a Tisza Párt

Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter fontos brüsszeli pozíciók elnyerése érdekében Ukrajna támogatását és a háborús brüsszeli politika folytatását is kész lenne elfogadni a következő ciklusban. Az Európai Néppárt elnöke ugyanis az a Manfred Weber, aki már április végén világosan megüzente az EPP-hez csatlakozni kívánóknak – és így Magyar Péternek is –, milyen feltételekkel lehet csatlakozni a Néppárthoz. „Három alapvető feltételünk van, amelyet mindenkinek, aki hozzánk akar tartozni, be kell tartania: Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia. Ezek az EPP-család alapelvei.”

„Mi a Néppártba szeretnénk beülni, ezt szeretném megint hangsúlyozni. Most küldünk egy levelet a Néppárt elnökének, hogy felvegyük a kapcsolatot és beszéljünk arról, hogy a Néppárthoz egyáltalán csatlakozhat-e majd a Tisztelet és Szabadság, leánykori nevén Tisza Párt. Azért fogunk ide beülni, mert ez lesz a legnagyobb frakció, eddig is ez volt a legnagyobb frakció. Ezzel a frakcióval, párttal van a legnagyobb esélyünk arra, hogy fontos pozíciókat szerezzenek a képviselőink az Európai Parlamentben és ne adj Isten, még akár más intézményekben is” – jelentette ki Magyar Péter a Telexnek adott friss, legújabb interjújában.

