Az Európai Néppárt utasításai szerint szavazhat a Tisza párt + videó

A Tisza párt újabb szavazatokkal bizonyította hűségét Manfred Weber irányába - jelentette ki a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba hangsúlyozta: jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a katonai támogatások növelését és a migrációs paktumot is megszavazták Magyar Péter képviselői.

Dömötör Csaba: "A néppárti liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel akarja támogatni Ukrajnát, azon belül is a katonai kiadásokat. A szövegből az is egyértelmű, hogy elő akarják mozdítani Ukrajna mielőbbi EU tagságát, ami egybevág azzal, hogy Ursula Von der Leyen, az európai bizottság elnöke arról beszélt, hogy akár 2030 előtt is tag lehet Ukrajna, tehát gyorsított pályán lehet tag. A Tisza ezt is leszavazta, miközben otthon azt is letagadja, hogy a ukrán EU-tagság kérdése egyáltalán aktuális lenne."

Magyar Pétert ugyanis folyamatosan hárítja a konkrét állásfoglalást Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban.