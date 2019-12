Az európai klímaegyezmény és a nemzetek

Beiktatta hivatalába Polt Péter legfőbb ügyészt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az Igazságügyi Palotában tartott ünnepélyes rendezvényen. Megszavazta a parlament a bírók és ügyészek béremelését. Az Országgyűlés rendkívüli ülésén kétharmados többséggel döntöttek az egyfokú járási hivatalok kialakításáról, illetve a bírók 32, és az ügyészek 21 százalékos illetményemeléséről. Vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal a Szeviép-ügyben felmentő ítéletet hozó egyik bírónő ellen - írja a pestisrácok.hu. A portál megkeresésére a szervezet elnöke elmondta: a cikkben foglalt tényállítások alapján jelentéstételre és igazgatási vizsgálat lefolytatására kötelezte a Szegedi Törvényszék elnökét. Dugódíj, a szuperkórház, vagy éppen a Liget Budapest projekt leállítása - ez a valóság, ami Karácsony Gergely színes kampányígéretei mögött rejtőzött - reagált Dömötör Csaba a párbeszédes Tordai Bence főpolgármestert méltató szavaira. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese hangsúlyozta, megengedhetetlen, hogy a Karácsony Gergely vezette városháza és az ellenzéki vezetésű önkormányzatok egy rakás új pozíciót osztanak ki megemelt fizetésekkel. A Karácsony Gergely főpolgármester által a Soros-egyetemen aláírt megállapodás nem más, mint a liberális, baloldali politikusok bevándorláspárti szövetsége - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Újabb cégvezetőt cserél le Karácsony Gergely. A Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. üzleti és beruházási politikáját a jövőben Walter Katalin fogja felügyelni. Már az ellenzék is követeli a szocialista kispesti polgármester távozását. Az LMP szerint ugyanis, ha Gajda Péter tudott a kerület korrupciós ügyeiről, akkor azért kell lemondania, ha pedig nem tudott ezekről, akkor alkalmatlan a feladatának ellátására. Pikó András elismerte, hogy a hivatalában még hétvégén is túlmunkát vállalnak a munkavállalók. Józsefváros polgármestere szerint csak így oldható meg, hogy a nyugdíjasoknak korábban megszavazott juttatásokat január végéig eljuttassák az érintettekhez. Fenntartható az önkormányzatok pénzügyi egyensúlya a feladatok és gazdálkodási feltételek lényeges változása nélkül, nem áll fenn az eladósodás rendszerszintű kockázata - állapította meg az ÁSZ. Egy kis elbizonytalanodást követően végül egyetértés született, és mindenki szeretné, ha lenne Atlétikai Világbajnokság a fővárosban és az ehhez szükséges eszközök is épüljenek meg - mondta Fürjes Balázs a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért felelős államtitkár hangsúlyozta: a főváros által feltételként szabott támogatás a járóbeteg ellátás fejlesztésére már egy meglévő program folytatásaként tud a továbbiakban is elérhetővé válni. A Demokratikus Koalíció elnöksége jövő március elsejére összehívta a párt tisztújító kongresszusát – közölte Barkóczi Balázs, a párt szóvivője. Csaknem 2 milliárd forintot fordíthat térségfejlesztésre Szekszárd. A pénzt a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális, oktatási és egészségügyi beruházásokra fordíthatják - jelentette ki Süli János. A Paksi Atomerőmű új blokkjának megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter elmondta: a pénzből kerékpár- és elkerülő út épülhet, bővíthetik a bölcsődei óvodai és az iskolai férőhelyeket, valamint orvosi rendelőket újíthatnak fel. A kormány szeretné megőrizni a magyar gazdaság eddig elért eredményeit, az Európai Unió átlagos növekedési üteméhez viszonyított 2 százalékpontos előnyt – jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: ennek érdekében a kormány február-márciusban olyan újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket kíván életbe léptetni, amelyek segítik a növekedési előny megtartását. Bizalomra épülő, hatékony és gyors közigazgatást szeretne a kormány – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a kormányablakok legújabb mobilapplikációs fejlesztését bemutató sajtótájékoztatóján. A Magyar Nemzeti Bank megemelte inflációs várakozását 2020-ra és növekedési prognózisát az idénre, jövőre és 2021-re. A 2020-as inflációs prognózis 3,4 százalékról 3,5 százalékra nőtt. Korszerűbb és ütőképesebb lesz a Magyar Honvédség 2026-ra - mondta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor hangsúlyozta: a cél az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsültségének növelése, a kiszámítható életpálya megteremtése. Megállapodás született a Magyar Honvédség jövő évi béren kívüli juttatásairól. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hozzátette, 2015-től kezdődően összesen 50 százalékkal emelték a honvédségi dolgozók illetményét. Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása is szerepel a legjobb nemzetközi film Oscar-díjára esélyes művek szűkített listáján. Pozitív várakozásokkal tekint a szakma a magyar filmet érintő jogszabályi változásokra és a Magyar Filmintézet január 1-jei létrejöttére - mondta Novák Emil, a Magyar Filmakadémia Egyesület elnöke. Az elmúlt években felfelé ível a magyar filmek minősége és az azokat érő megbecsülés - mondta a Hír Tv híradójának Gera Marina. A színésznő az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért kapott Emmy-díjat, amellyel, mint mondta, egy régi álma vált valóra. Átadták a technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka terén mutatott kiemelkedő teljesítményeket elismerő 2019-es Gábor Dénes-díjakat a Parlamentben. A téli szünetben - ahogyan az összes iskolai szünetben - is biztosítja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Hatvan sokgyermekes szabadkai családnak vitt tartós élelmiszerekből és édességekből álló karácsonyi csomagot a Katolikus Karitász – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Kossuth Rádióban. Az őshonos nemzetiségek a magyar nemzet elszakíthatatlan részei; a magyar állam feladata pedig, hogy fejlődésükhöz, gazdagodásukhoz és értékmegőrzésükhöz biztosítsa a feltételeket - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A kárpátaljai magyarság, amely építő és alkotó részese az országnak, amelyben él, sokszorosan bebizonyította, hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van szülőföldjén - jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Beregszászon. Támadás alatt áll a globális menekültrendszer, a háború és üldöztetés elől menekülőket ellenséges politikai környezet fenyegeti - mondta António Guterres ENSZ-főtitkár az ENSZ menekültügyi megállapodásának elfogadása után egy évvel. Folytatni kell a 7-es cikk szerinti európai uniós eljárást Magyarországgal szemben a januárban kezdődő horvát, s ha kell, a második félévben soros német uniós elnökség ideje alatt is - jelentette ki Didier Reynders igazságügyi EU-biztos. Az Európai Bizottság megfelelő intézkedéseket tervez a jogállamiság védelme érdekében, ezért hamarosan minden tagállamra egyaránt vonatkozóan új mechanizmust fog létrehozni - közölte Vera Jourová, az európai értékek védelméért felelős uniós biztos. Baloldali inkvizítorok boszorkányüldözést folytatnak Magyarország ellen, így bosszulva meg a kormány migrációs politikáját és keresztény-konzervatív elkötelezettségét - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő a Libe-ülés után. Donáth Anna Momentumos képviselő szerint a lassú eljárás csak felbátorította a miniszterelnököt a jogállamiság elleni támadásokban, Dobrev Klára DK-s EP-képviselő pedig az Európai Néppárt fellépését sürgette a Fidesz ellen. Romlott a jogállamiság helyzete Lengyelországban - jelentette ki Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa. Az igazságügy szervezése az Európai Unió tagállamainak belügye, nem vonatkozik rá az uniós alapszerződés - hangsúlyozta a lengyel kormányszóvivő. Klaus Iohannis román államfő az egységes Európai Unió híve, ezért nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek szerinte újabb „törésvonalakat” nyitnának az unióban. A román elnök a magyar miniszterelnök Temesváron elhangzott beszédére reagált így, amelyben Orbán Viktor jelezte: Magyarország készen áll, hogy a szomszédjaival, köztük Romániával, felépítsen egy új Közép-Európát. Az Európai Bizottság nem tűri el az uniós pénzek helytelen felhasználását és a támogatásokkal elkövetett csalásokat, a korábbinál szigorúbban kíván fellépni az ilyen esetek elkövetőivel szemben - jelentette ki Johannes Hahn uniós biztos Strasbourgban. Embercsempészet gyanújával hét embert fogtak el a szerb és a boszniai rendőrség közös akciója keretében. Csaknem 50 százalékkal emelkedett az idén a Törökországból az Európai Unió területére érkező menedékkérők száma az Európai Bizottság egy bizalmas jelentése szerint - írta a Die Welt című német lap. Egy nap leforgása alatt több mint 470, Törökországból induló illegális bevándorló érte el Görögországot - jelentette az ERT görög állami televízió. Hét afrikai illegális bevándorló meghalt a Földközi-tengeren, és hetvenet kimentettek a tengerből a marokkói parti őrség hajói. Összecsaptak az ukrajnai termőföldpiac megnyitása ellen tüntetők és a rendőrök Kijevben a parlament épülete előtt, a rendőrök könnygázt vetettek be - számoltak be helyszíni hírforrások. Oroszország több száz millió dollárt szán Szíria háborúban elpusztított infrastruktúrájának helyreállítására - jelentette be Jurij Boriszov miniszterelnök-helyettes. Oroszország és Kína közösen kidolgozott határozattervezetében azt javasolja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, hogy enyhítse az Észak-Korea elleni szankciókat; az Egyesült Államok ezt ellenzi, mert szerinte ennek még nem jött el az ideje. Névtelen bombafenyegetések miatt ki kellett üríteni 13 kerületi bíróságot Moszkvában, további kettőt pedig Szentpéterváron. Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint London törvényben tiltaná meg a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak meghosszabbítását. Egy volt parlamenti elnök személyében új kormányfőt jelölt négy hónappal a törvényhozási választások előtt Mun Dzse In dél-koreai elnök. Kína hadrendbe állította második repülőgép-hordozóját, amely teljes egészében hazai fejlesztésű - jelentette a CCTV közszolgálati televízió. Hazaárulás és az alkotmány megsértése miatt halálra ítélték Pervez Musarraf volt pakisztáni elnököt. Összesen 76 év börtönbüntetésre ítélt egy ausztrál bíróság két fivért, mert fel akarták robbantani az Etihad légitársaság egyik járatat húsdarálóba rejtett pokolgéppel. Átfogó kormányzati vizsgálat elrendelését kezdeményezi Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy egyértelműen kiderüljön, a győri gyerekgyilkosság ügyében mulasztott-e bármelyik állami szerv vagy annak alkalmazottja. A magyar női vízilabda-válogatott 12:9-re győzött az orosz csapat vendégeként a világliga selejtezőjének második fordulójában. A magyar női röplabda-válogatott az Európa-liga arany divíziójának A csoportjába került Bulgáriával, Fehéroroszországgal és Franciaországgal együtt a luxemburgi sorsoláson. Feljutott a legmagasabb osztálynak számító divízió I/A-ba a magyar U20-as jégkorong-válogatott. A címvédő Berecz Zsombor megnyerte a harmadik futamot a vitorlázók Finndingi hajóosztályának Melbourne-ben zajló világbajnokságán.