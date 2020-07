Századvég: Az európai helyreállítási alapról szóló brüsszeli javaslat csak változtatások után támogatható

Mindössze 2 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4157-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, az elhunytak száma így 586-ra emelkedett, 2714-en pedig már meggyógyultak. 170 ezer egészségügyi dolgozó kapja meg bruttó 500 ezer forintos juttatását a járvány idején tanúsított helytállásáért. Az egyszeri jutalomra a kormány 101 milliárd forintot biztosít - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. 10 575 PCR-tesztből 3 lett pozitív a csaknem 18 ezer ember bevonásával májusban végzett országos, reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton - jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Egyértelműen növekedett az Orbán Viktor munkájával elégedettek aránya a koronavírus-járvány kezelésének következtében; jelenleg a magyar társadalom 62 százaléka elégedett a miniszterelnök munkájával - közölte a Nézőpont Intézet. Alaptalannak nevezte a koronavírus-járvány kezelése miatt Magyarországot ért jogállamisági bírálatokat az Országgyűlés európai ügyek bizottsága előtti éves meghallgatásán Varga Judit igazságügyi miniszter. Az egészségügyi és a szociális szférában is többletforrások vannak a 2021-es költségvetésben, amelyet pénteken fogadhat el az Országgyűlés - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1-en. Rétvári Bence közlése szerint az egy évvel korábbi költségvetéshez viszonyítva 156 milliárd forinttal jut több az egészségügyre, ami 77 százalékkal haladja meg a baloldal által utoljára elfogadott egészségügyi költségvetést. Az MSZP szerint a kormány visszaélt a koronavírus okozta helyzettel, mert a járványveszély idején az Országgyűlés és a kabinet számos olyan döntést hozott, amelyeknek nem volt közük a védekezéshez. Lemondásra szólította fel László Imrét Újbuda korábbi fideszes polgármestere. Hoffmann Tamás a Facebookon úgy fogalmaz, az elmúlt napok sorozatos botrányai után ideje, hogy Újbuda DK-s polgármestere levonja a tanulságokat, és lemondjon polgármesteri tisztségéről. Karácsony Gergelyt a háttérből irányítják. Ugyanis amit Gyurcsány Ferenc pártja nem akar, az nem megy át a Fővárosi Közgyűlésen - erről beszélt Budapest korábbi főpolgármestere a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Tarlós István hangsúlyozta: azzal, hogy a főváros vezetése korrupciógyanú miatt vizsgálatot kezdeményez 8 ügyben, Karácsony csapata csak a saját eredménytelenségéről akarja elterelni a figyelmet. Bejelentkezett miniszterelnök-jelöltnek Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester az ATV-ben azt mondta: esélyes jelöltnek tartja Karácsony Gergelyt is, de ő is beszáll a versenybe. Igazi korszakváltást jelent az egy éve elérhető családvédelmi akcióterv - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. A családvédelmi akcióterv az elmúlt tíz év legösszetettebb, legbőkezűbb és legeredményesebb családpolitikai intézkedéscsomagja; egy év alatt 200 ezer család jutott támogatáshoz és jelentősen javultak a népesedési mutatók - közölte a Kopp Mária Intézet. A gyermeknevelés támogatása a járványügyi készültség alatt sem állhat le, ezért az idén is 1,5 milliárd forintnyi támogatást vehetnek igénybe az önkormányzatok a gyermekétkeztetés fejlesztésére - jelentette be Varga Mihály a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter kiemelte: a pályázat keretében konyhák, étkezők felújítására, fejlesztésére, vagy akár új konyhák létesítésére is lehetőség van. Mintegy 60 százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt tíz évben, a bölcsődei ellátást nyújtó települések száma pedig a duplájára nőtt - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Mától minden vállalkozás számlájára rálát a NAV - erről az adóügyekért felelős államtitkár számolt be. Izer Norbert elmondta, a hatályba lépő online számlázással az adóegyszerűsítés és a gazdaságfehérítés új korszaka kezdődik. Csaknem egymilliárd forint rendkívüli támogatást ítélt oda a kormány összesen 134 településnek - írja a Magyar Nemzet. Az önkormányzatok a működőképességük megőrzéséhez, kötelező feladataik ellátásához kértek segítséget az államtól. Békés megyében 844 millió forint értékben 5512 ember munkahelyét sikerült megmenteni a Gazdaságvédelmi akciótervvel - mondta az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. György László közölte: országosan 188 ezer munkahelyet védtek meg 31 milliárd forint értékben. A Magyar Honvédség háromezer embernek ad munkát a következő fél évben - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred laktanyájában. Szélesebb támogatotti kört megcélozva, 2,56 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg idén kárpátaljai szociális programcsomagját a magyar kormány. A gazdaságok újraindításával egy időben megindult a kapacitás-újraelosztási verseny világban, ebbe Magyarország is beszáll, hosszú tárgyalások állnak a kormány előtt Németországban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Stuttgartból. Románia várja Magyarország részéről azt a megállapodás-tervezetet, amely alapján mielőbb el lehet kezdeni a tárgyalásokat a magyar gazdaságfejlesztési programról - erről Bogdan Aurescu román külügyminiszter nyilatkozott az Agerpres hírügynökségnek. A mai naptól 6 hónapig Németország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Berlin Horvátországtól vette át a tisztséget, amelyet jövő év elején ad tovább Portugáliának. Ismét migrációs válsághelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány az ország északi és déli határszakaszán az illegális bevándorlók számának jelentős növekedése miatt - közölte a Vesti.mk. A világon 10 millió 450 ezer 628 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 510 ezer 632, a gyógyultaké pedig 5 millió 336 ezer 996. Ausztria utazási figyelmeztetést adott ki a Nyugat-Balkán hat országára: Szerbiára, Montenegróra, Bosznia-Hercegovinára, Észak-Macedóniára, Albániára és Koszovóra az új típusú koronavírus-járvány miatt - jelentette be az osztrák külügyminiszter. Tovább lassult Ukrajnában a koronavírus terjedése, egy nap alatt 664 új fertőzéses esetet regisztráltak. Csehországban - néhány régió kivételével - megszűnt az arcmaszkok kötelező használata a tömegközlekedési eszközökön és a zárt termekben, szinte teljesen visszatért az élet a normális kerékvágásba a koronavírus-járvány után. Koszovóban 500 euróig terjedő büntetést róhatnak ki azokra, akik nem tartják be koronavírus-járvány miatt előírt intézkedéseket, tömeges rendezvényen vesznek részt, vagy nem hordanak maszkot zárt térben. Brazília korlátozza a külföldi állampolgárok beutazását a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében, a rendelkezés 30 napig érvényes - közölte a brazil kormány. Ofir Akunisz, a regionális együttműködés minisztere szerint csakis Washington jóváhagyása után kerülhet sor a ciszjordániai annektálásra, várhatóan valamikor július folyamán. Megtörtént az első letartóztatás Hongkongban az újonnan bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján, amelyet sokan amiatt bírálnak, hogy tovább gyengítheti a különleges státusú város autonómiáját. Az EU súlyos aggodalmát fejezi ki a Hongkongban újonnan életbe léptetett nemzetbiztonsági törvény kapcsán, amelyet Peking anélkül fogadott el, hogy az illetékes helyi hatósággal és a civil társadalommal érdemi előzetes konzultációt folytatott volna. Rendkívüli módon aggasztó az új kínai nemzetbiztonsági törvény, és Hongkong autonómiáját kikezdő alkalmazása hatással lesz az Európai Unió és Kína kapcsolatára - nyilatkozott Heiko Maas német külügyminiszter Berlinben. Az Air France francia légitársaság 7600 munkahelyet szüntet meg a koronavírus-járvány következményeként lecsökkent tevékenységére hivatkozva. Hatvan migráns lehetett abban a csónakban, amely a napokban süllyedt el az iráni határ közelében fekvő, kelet-törökországi Van-tavon - közölte Süleyman Soylu török belügyminiszter. Bubópestis miatt került kórházba két ember Mongólia nyugati részén, valószínűleg mormotahús-fogyasztással kapták el a betegséget - közölte az ázsiai ország egészségügyi minisztériuma. Eurojust: Magyarországot megkárosító, cukor és étkezési olaj határokon átnyúló értékesítése során mintegy 3,4 milliárd forint értékű áfacsalást elkövető szervezett bűnözői csoport 2 vezetőjét állították elő Magyarországon. Hollandiában bujkáló magyar kábítószer-kereskedőt fogtak el a rendőrök - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A Kúria megállapítása szerint nem sérült a barátnőjét lúggal leöntő orvos fellebbezéshez való joga - közölte Kónya István, a legfőbb bírói fórum elnökhelyettese. Augusztusban lehet gyanúsítottja a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon ügyének - értesült az Origo. Az intézmény, ahol 52-en vesztették életüket a járvány miatt, az ország első számú járványügyi gócpontja volt. Bogdán Ádám személyében válogatott kapust igazolt a bajnok Ferencváros labdarúgócsapata. Bódog Tamást nevezték ki a kupagyőztes Budapest Honvéd labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé.