Az európai gazdák a strasbourgi európai parlament épülete előtt tüntettek a hétéves költségvetés ellen + videó

Dömötör Csaba: “A jövőben a költségvetési támogatásokat, a mezőgazdaság költségvetési támogatásait több, mint 20%-kal akarják csökkenteni, és a felvetésekre nem válasz az, hogy a tagállamok költsenek többet, hogyha akarnak. Súlyosbító körülmény az is, hogy miközben kevesebb támogatást akarnak a gazdáknak adni, aközben elkezdik megnyitni az uniós piacokat harmadik országok nagyvállalatai előtt, ukrán mezőgazdasági nagyvállalatok előtt, illetve a Mercosur országok nagyvállalatai előtt .”