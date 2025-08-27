Az Európai Bizottság állítja: nincs veszélyben a magyar energiaellátás a Barátság vezeték támadása miatt + videó

Megosztás itt:

A brüsszeli testület szóvivője azt állította, hogy nincs veszélyben Magyarország energiaellátása, miután sokadjára érte ukrán támadás a Barátság kőolajvezetéket. Dömötör Csaba leszögezte: a többi közt az az elvárás az Európai Bizottság felé, hogy olyan behatóan foglalkozzanak a szankciók okozta áremelkedésekkel, mint amennyire az Ukrajnának nyújtott támogatásokkal.