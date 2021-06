Az EU egyben tartásához a liberálisoknak tiszteletben kell tartaniuk a nem liberálisok jogait

Az Alapjogokért Központ legfrissebb felmérése szerint a magyarok óriási többsége, 92 százaléka egyetért a pedofilok szigorúbb büntetésével. A megkérdezettek 60 százaléka szerint a kiskorúakat meg kell óvni a médiában megjelenő gender- és homoszexuális-propagandától. Tízből hat magyar elutasítja a szexuális irányultság reklámozását a gyermekek körében. Európa mindig akkor volt erős, amikor erős nemzetekből állt össze – mondta a honvédelmi államtitkár a Bayer Show-ban. Németh Szilárd hangsúlyozta: a brüsszeli demokraták legnagyobb gondja Magyarországgal a kormány migrációs politikája, hiszen így a Soros-terv nem valósulhat meg. Az államtitkár közölte: a brüsszeli vezetők számára csak az lehet európai, aki egyetért a véleményükkel. Kizárták az MSZP-ből Szakács Lászlót, a párt országgyűlési képviselőjét - erősítette meg híradónknak a politikus. Az MSZP elnöksége elkövette azt a hibát, hogy feltételezésekre alapozva rossz döntéseket hozott – mondta az Informátornak Szakács László. Újabb tagjától vált meg az MSZP. Juhászné Lévai Katalin, Hajdú-Bihar megyei jelölt azért lépett ki a pártból, mert a szocialisták etikai bizottsága szerint túl sok DK-s posztot tett közzé közösségi oldalán. Százezer koronavírus elleni oltóanyagot ad Magyarország Csehországnak, hogy fel tudják gyorsítani saját oltási programjukat - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ha egyben akarjuk tartani az Európai Uniót, a liberálisoknak tiszteletben kell tartaniuk a nem liberálisok jogait - jelentette ki Orbán Viktor a Szamizdat 11. című, a miniszterelnöki honlapon megjelent írásában. ITM: a turizmus újraindulását is zökkenőmentesebbé teszik az idénre tervezett útfelújítások. A gyermekekkel és az állatokkal folytatott szexuális kapcsolat törvényesítését sürgette korábban a holland miniszterelnök, aki Magyarország térdre kényszerítésével fenyegetőzött - mondta Marácz László Európai híradó című műsorunkban. A Hollandiában élő egyetemi tanár emlékeztetett: Mark Rutte, a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért nevű liberális párt, ifjúsági tagozatának elnökeként vetette fel a szexuális devianciák törvényesítését, amit egy korabeli újságcikk is bizonyít. Szégyennek nevezték vezető holland konzervatív politikusok Mark Rutte kormányfő kijelentését Magyarország térdre kényszerítéséről, és bocsánatot kértek a magyaroktól. A Hír TV-nek adott exkluzív interjúban azt mondták, hogy Mark Rutte személyes politikai érdekei miatt támadja Magyarországot. A magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezetet népszerűsítő anyagokat találtak a németországi Würzburgban pénteken történt késes támadás feltételezett elkövetőjénél - jelentette a Bild am Sonntag című német lap. 181 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,9 milliót a világban. A mallorcai hatóságok vizsgálatot indítottak, miután több mint hatszáz, a szigeten vakációzó spanyol diákot fertőzött meg a koronavírus. Izraelben újabb városokban terjed a koronavírus, de nem nőtt a kórházi ellátást igénylő súlyos betegek száma - jelentette a helyi média. A jelenlegi amerikai elnök bevándorláspolitikáját bírálta Donald Trump az Ohio állambeli Wellingtonban. Az Egyesült Államok ismét légitámadást hajtott végre Irán által támogatott milíciák ellen Szíriában és Irakban. Megerősítette a választási bizottság Örményországban az országgyűlési választások eredményét, ezzel hivatalossá vált a Nikol Pasinján kormányfő vezette párt győzelme. Jaír Lapid izraeli külügyminiszter súlyos fenntartásokat fogalmazott meg az iráni nukleáris megállapodással kapcsolatosan, amelynek újjáélesztéséről hónapok óta folynak a tárgyalások. Lemondott a palesztin kormány munkaügyi minisztere tiltakozásul egy letartóztatott ellenzéki agyonverése miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Egy angliai buszmegállóban találták meg a brit királyi haditengerészet Defender nevű rombolójának fekete-tengeri útjáról készült bizalmas kockázatelemzést. A spanyol gyarmattartók kora újkori bűneire hivatkozva tiltakozott Nicaragua amiatt, hogy a spanyol kormány bírálta a nicaraguai elnököt, amiért ellenzéki vezetőket tartóztattak le. Újabb két katolikus templom vált a tűz martalékává Kanada nyugati részén, Brit Columbia tartományban, egy olyan körzetben, ahol többségében őslakosok élnek. Rendkívüli hőhullám sújtja az Egyesült Államok északnyugati partvidékét, az Oregon állambeli Portlandben 42 Celsius-fokot mértek. Több autó kigyulladt egy balatonfüredi hotel mélygarázsában hajnalban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. Labdarúgó-Eb, nyolcaddöntő: Hollandia - Csehország 0:2; Belgium - Portugália 1:0 Sallói Dániel góljának köszönhetően a Sporting Kansas City házigazdaként 2:1-re legyőzte a Los Angeles FC-t az észak-amerikai labdarúgóliga alapszakaszában. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Stájer Nagydíjat Spielbergben. Tassi Attila nyerte a túraautó-világkupa portugáliai Estorilban rendezett idei második fordulójának második versenyét, amelyen Michelisz Norbert harmadikként ért célba. Tizenhárom arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szereztek a magyarok a Poznanban zajló ifjúsági és U23-as kajak-kenu Európa-bajnokságon