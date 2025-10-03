Keresés

Belföld

Az erotikus fotóiról elhíresült modell lett a Tisza Párt legújabb reklámarca, de vajon a hölgy tud róla?

2025. október 03., péntek 11:05 | Borsonline
erotikus Magyar Péter Tisza Párt reklámarc Arizona Muse

Sokan megdöbbentek, amikor meglátták, hogy a Tisza Párt kivel hirdeti legújabb, Nemzet Hangja nevű akcióját. Reklámipari szakemberek azonnal felismerték, hogy a Tisza reklámarca a híres, „bevállallós” erotikus aktmodell, Arizona Muse lett – számolt be a Bors.

  • Az erotikus fotóiról elhíresült modell lett a Tisza Párt legújabb reklámarca, de vajon a hölgy tud róla?

A lap emlékeztetett, alig csitult el Róka Réka tiszás pornósztár ügye, máris egy újabb erotikus modellel hirdeti a Nemzet Hangja akcióját Magyar Péter, aki a jelek szerint hisz az ilyesfajta szexuális üzenettel teli akciókban. Arizona Muse ugyanis világhírű aktmodell, aki meztelen, erotikus fotóival már sok termék befuttatását segítette.

A Tisza-reklámban a hölgy természetesen nem hiányos öltözetben tűnik fel, hanem a családjával, férjével és gyerekével, egy olyan fotósorozatból, amiért több százezer dollárt fizetett neki a brit Porter Magazin

Magyar Péter és a Tisza Párt több helyen is felhasználta a meztelen modell családi fotóit ezzel népszerűsíti a nemrég megjelent telefonos applikációját, valamint a „Nemzet Hangja” névre keresztelt kérdőívet is.

A Bors azt írja:

a lap munkatársai megpróbálják kideríteni, hogy a nemzetközi aktmodell miért csatlakozott a Tisza Párt kampányához, született-e erről szóló szerződés, egyáltalán van-e tudomása arról, hogy a képeit politikai célokra veszi igénybe Magyar Péter.

Sőt, keresték Arizona Muse nemzetközi menedzsmentjét is. 

Arizona Muse szexi fotói és a teljes cikk a Bors oldalán megtekinthetőek.

Fotó forrása: Facebook/Tisza Párt

 

