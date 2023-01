„Az Eötvösben pénzért jó jegyeket is lehetett szerezni”

Megosztás itt:

Mások pedig arról számoltak be, hogy egykori tanáraiktól rendszeresen kaptak kéretlen politikai véleményeket. Szerdán, a Metropol mutatta be azt a hangfelvételt, amelyen egyértelműen hallható: az Eötvös József Gimnázium vezetése, és a hozzá tartozó Reáltanoda Alapítvány évek óta manipulálta a középiskolai felvétel rendszerét.

A héten robbantotta ki a botrányt az a hangfelvétel, amelyen az hallható hogy egy aggódó édesapa, és az Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője arról tárgyalnak: hogy még ha a gyerek el is rontotta a felvételit, félmillió forintért cserébe szóbeli vizsga nélkül is bekerülhet az iskolába.

A Metropol által bemutatott hangfelvételen egyértelműen hallható, hogy az iskola vezetése már egy ideje manipulálta a középiskolába történő felvétel rendszerét. Moss László, az iskola igazgatója és Kálmán Gábor, a gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány vezetője évtizedek óta fogadhattak el kenőpénzeket.

Nyílt titok volt évek óta az intézményben a korrupciós beiskolázás, az ottani diákok pedig többször beszéltek erről a folyosókon - derült ki egy az iskolához tartozó nyilvános Facebook csoportból. Az egykori diákok és felvételizők a közösségi oldalakon vallanak arról, hogy évtizedek óta benne volt az iskolai légkörben, hogy egyes tanulókat a szüleik fizettek be az intézménybe.

A tanulók információi szerint pedig állítólag pénzért nem csak bekerülni lehetett az iskolába, de jó jegyeket is lehetett szerezni

- derült ki a hozzászólásoknól.

Volt olyan kommentelő is, aki arról számolt be, hogy egykori tanáraiktól rendszeresen kaptak kéretlen politikai véleményeket is.