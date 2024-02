Az enyészeté lesz a Sziget fesztivál ikonikus hídja? + videó

Megosztás itt:

A HírTV tudósítója így jelentkezett be az óbudai helyszínről: "Lassan 70 éves, közel 100 méter hosszú és nem kimondottan biztonságos – itt vagyunk az óbudai sziget ikonikus hídjánál. A Sziget fesztivál révén nemzetközi viszonylatban is ismert K-híd felújításáról évek óta terveket készít a budapesti önkormányzat, mint az azonban a helyszínen is látszik, ezek a munkálatok, a beígért fejlesztések még nem kezdődtek el."

Pedig a fővárosi önkormányzat több kerületfejlesztési tervben említi a híd felújítását, ez azonban évek óta óta várat magára.

Bús Balázs, a Fidesz III. kerületi polgármesterjelöltje megszólalt a híd ügyében:

"Másra fordítják azt a forrást, amit a Sziget fesztiválból kaptak és nem forgatják vissza a kerületre. Egyébként a kerületi polgármesternek, aki bent ül a fővárosi közgyűlésbe, az lenne a feladata, hogy ezért lobbizzon és biztonságot teremtsen azoknak, akik a Hajógyári szigetre kilátogatnak nemcsak a Sziget fesztivál, hanem rengeteg kutyás és egyéb kiránduló jön ki a hajógyári szigetre, ezt a hidat minél hamarabb fel kell újítani."

Bús Balázs elmondta azt is, hogy a hidat 1,5 milliárd forintból lehetne felújítani. Erre pedig a Fővárosnak a Szigettel kötött 10 éves szerződése is forrást biztosítana, amely 2 milliárd forintos bevételt jelent.

Pénzek azonban már nyoma sincs a Főváros kasszájában, erre hívja fel a figyelmet a Budapesti Fidesz. Közleményükben azt írták, Budapest számlája jelenleg 4 milliárdos mínuszban van, 150 milliárdos adóssággal küszködik, a fővárosi cégek csődközelben vannak. Mindezt úgy sikerült Karácsony Gergelynek elérnie, hogy 2019-ben 200 milliárdnál is nagyobb plusszal vehette át a városvezetést Tarlós Istvántól.