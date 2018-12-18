2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Az ENSZ-csomag segítheti pénzhez jutni a migránsokat

Hír TV

2018. december 18., kedd 13:25

Az ENSZ menekültügyi csomagja csak újabb kiskapu a gazdasági bevándorlóknak – jelentette ki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a köztelevízióban. Kovács István szerint a megállapodás erősíti a bevándorlók hozzáférését a befogadó országok szociális juttatásaihoz.

Kovács István szerint a megállapodás erősíti a bevándorlók hozzáférését a befogadó országok szociális juttatásaihoz. 

„Elvileg a menekült státusz az mindig egy ideiglenes státusz kellene, hogy legyen, és amikor elmúlik a veszély a menekültnek a hazájában, neki haza kellene térni – mondta Kovács István.

Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója hozzátette: a dokumentum szerint a menekülteket nem lehet ideiglenes szálláson elhelyezni, és meg kell könnyíteni azt, hogy a városban, a többségi társadalommal lakjanak, hozzáférve a munkaerőpiachoz, szociális ellátásokhoz.  

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