Az Emmi folytatná a diskurzust az ápolási díj további emeléséről

Szeptemberben gyűltek össze a sérült gyereküket otthonápoló szülők a Parlament előtt, hogy demonstráljanak az ápolási díj emeléséért. A legmagasabb összege ugyanis eddig 52 800 forint volt havonta. Az egyeztetések után az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára bejelentette: lesz emelés.

„Ma Magyarországon több mint 17 ezer olyan család él, ahol a gyermek önellátásra képtelen, ezért a szülők otthonukban nevelik, ápolják ezeket a gyermekeket. Ők gondoskodnak róluk teljes körűen. Ezeknek a szülőknek a gyermekápolási díját fogjuk megemelni 2019 január elsejétől egységesen 100 ezer forintra” – nyilatkozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön.

A miniszterelnök pénteki rádióinterjújában úgy fogalmazott: sorra próbálják megoldani a társadalmi problémákat. „Nem tudunk egyszerre minden problémát megoldani, de a jó szándék meg van bennünk, a jóérzés az emberiesség meg van bennünk, és ezért folyamatosan érjük el azokat a társadalmi csoportokat, amelyeknek a nehéz helyzetén segíteni tudunk. Ilyen az otthonápolásnak a kérdése is” – fogalmazott Orbán Viktor.

Az érdekképviselet magasabb emelést várt volna. Azt is kifogásolják, hogy attól függ a támogatás mértéke, hogy ki melyik családtagját ápolja, így a nagy arányú emelésből sokan nem részesülhetnek.

„Akik most megkapják ezt a 100 ezer forintos kiegészítést. Ezek a családok addig lehetnek nyugodtak, amíg anyuka és apuka bírja a gyermekük ápolását, de ha az egészségügyi állapotukban esetleg bármiféle probléma fog fennállni, és mondjuk a másik gyermekük felvállalja a testvérük ápolását, abban a pillanatban ők is a 33 ezer fős tábort fogják erősíteni, tehát ezek a családok sem lehetnek nyugodtak” – mutatott rá Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke.

Az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerint folytatják az egyeztetést. „A továbbiakban is szívesen ülünk le és beszélünk erről. Most született egy kormánydöntés, a következő hetekben ennek a jogszabályba ültetése megtörténik. Természetesen akkor pár részletkérdést el kell varrni, de a továbbiakban is számítunk az együttműködésre” – mondta a Hír TV-nek Fülöp Attila.

Azoknál a családoknál, ahol nem a szülő ápolja a gyermekét, több lépcsőben, 30 százalékkal növekszik az ápolási díj.