Az előző, kormánypárti városvezetésre tolná a felelősséget Újbuda baloldali vezetése

Arról faggatták őket, hogy tudtak-e óvodai szexuális visszaélésekről.

Annak ellenére, hogy a rendőrség és a sajtó információi szerint az utóbbi időszakban követett el pedofil bűncselekményeket Gy. Péter egy XI. kerületi óvodában, kedden délután az önkormányzat balliberális többségű bizottsága arról faggatott több kormánypárti politikust, hogy tudnak-e bármilyen bűncselekményről vagy visszaélésről, amit a pedofíliával gyanúsított férfi 2016 és 2018 között elkövethetett.

Az üggyel kapcsolatban Hoffmann Tamás, Újbuda egykori polgármester azt mondta: arról sem volt tudomása, hogy a férfi a köznevelési intézmények valamelyikében dolgozott volna. Úgy emlékszik, hogy hivatali ideje alatt egy harapással kapcsolatos bejelentés volt a legkomolyabb óvodai ügy a kerületben.

Ugyancsak meghallgatták a kerület volt alpolgármesterét, Molnár Lászlót, aki felidézte: az előző vezetés volt az, amely modern jelzőrendszert hozott létre a kerületben az ilyen jellegű visszaélések elkerülésére, illetve mihamarabbi feltárására.

Most hallgatták meg a gyanúsított férfi nevelőanyját is. A korábban befolyásos pozíciót betöltő nőnek azonban a sajtó kizárásával tették fel a kérdéseket.

Szülőként nagyon nehéz azzal szembenéznünk, hogy 2 hét múlva minden ugyanott tud folytatódni.

Az ülés nyílt szakaszán több szülő is részt vett. Azt mondták: egyre elkeseredettebbek, a mai napig válaszokat várnak a kérdéseikre. Azt nehezményezik, hogy a kerület vezetése politikai ügyet akar csinálni ebből a kérdésből.

Az ülésen meghallgatottként részt vett a Fiatal Családosok Klubjának alapítója, a kerület korábbi alpolgármestere is. Véleménye szerint azzal, hogy a DK-s többségű testület ülésén csak a 2018-as időszakot vizsgálták az előző városvezetésre akarják rátolni a felelősséget.

"Azt javasoltam egyébként én magam is, illetve a fideszes képviselők is ezen az ál-vizsgálóbizottságon, hogy ne csak a 18-as évet vizsgálják, hanem a jelenlegi eseteket is. Kommunikáljanak a szülőkkel, hallgassák meg a szülők véleményét, vizsgálják meg, hogy mik ezeknek a szerződéseknek a tartalma, és legyen valódi felelőse ennek az ügynek, hiszen az újbudai gyermekek védelme elsődleges, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy soha ilyen eset ne fordulhasson elő".

Király Nóra rámutatott: a korábbi időszak vizsgálata azért is felvet bizonyos kérdéseket mert panaszok csak az elmúlt 2-3 évben érkeztek.

Magyar Nemzet/HírTV