Az elmúlt tíz év legdrágább viharai voltak nyáron

Négy újabb döntést hozott a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatára - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ötezer hallgatót érint kedvezően a kormány döntése - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte: továbbra is állami finanszírozásban folytathatja tanulmányait az a nagyjából ötezer felsőoktatási hallgató, aki tavaly nem teljesítette a feltételeket, és önköltséges képzésre került át. Több mint 1,4 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba közölte: a minimálbér kétszázezer forintra emelése mellett döntöttek az emberek a Nemzeti Konzultációban. Országépítő feladatnak nevezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tíz évvel ezelőtti létrehozását a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára az intézmény központi tanévnyitóján. Fürjes Balázs azt mondta: a „polgári kormány” 12 évvel ezelőtt kezdte meg „országépítő munkáját”, aminek nyomán az ország sokkal előrébb jutott. Minden Magyarországon bajba jutott állampolgárt azonnali segítséghez kell juttatni - mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth rádióban. Varga Judit közölte: a kormányhivatalok nagyon sokféle szolgáltatást nyújtanak, ami szintén ennek a rendszernek a része. Sokat romlott Karácsony Gergely megítélése - írta a Magyar Nemzet a Real-PR 93 országos repre­zentatív kutatásának eredményére hivatkozva. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Állampapír Plusz, átlépte a 6000 milliárd forintot az állampapírban lévő megtakarítások értéke - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Koronavírus: 130 új fertőzöttet regisztráltak és elhunyt 4 beteg. Jelenleg 210 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma több, mint 5 millió 800 ezer, közülük több mint 5,5 millióan a második adagot is megkapták. 404 ezren már a harmadik oltást is felvették. Újabb lendületet vett az oltakozási kedv, ismét egyre többen kérik a koronavírus elleni vakcinát - mondta a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs ülése után a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Újból kötelező a maszk használata az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A szabályokon a koronavírus erősödése miatt szigorítottak. Emmi: További kedvező változások lesznek az egészségügyi finanszírozásban. A Modern városok program keretében, 11,5 milliárd forint kormányzati támogatással megkezdődhet a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház bővítése. A terveknek megfelelően haladnak a vadászati kiállítás előkészületei - mondta Kovács Zoltán, az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos. ITM: Magyarország 2050-re klímasemleges ország szeretne lenni. A Nyugat nincs tisztában a közel-keleti keresztények helyzetével, félelmeivel - mondta Louis Raphael Sako bíboros, bagdadi érsek, iraki káld pátriárka a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unióban nincs lehetőség valódi, kölcsönös tiszteleten alapuló, demokratikus vitákra. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatás keretében fogadja Ana Brnabic szerb miniszterelnököt és kormányzati delegációját Budapesten, a hatodik magyar–szerb kormányzati csúcstalálkozó keretében. Nincs erős nemzet erős külső határok nélkül - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter, miután fogadta Jeff Sessionst, az Egyesült Államok korábbi igazságügy-miniszterét. A baloldalt a Fidesz által indított „Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!” aláírásgyűjtéssel kell újra emlékeztetni arra, hogy Magyarország nem kér az illegális bevándorlásból - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. A világon 221 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,57 millió. Romániában meghaladta a kétezret az egy nap alatt regisztrált fertőzések száma. Belgiumban megugrott a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, 725-en vannak kórházban, közülük 235 embert ápolnak intenzív osztályon. Kizárta egy újabb országos karantén lehetőségét az osztrák kancellár. A dél-indiai Kerala államban nagy erőfeszítéseket tesznek a halálos Nipah-vírus lehetséges kitörésének megállítására, miközben ebben az államban a legmagasabb a koronavírusos megbetegedések száma. Varsó agressziónak minősítette, hogy az Európai Bizottság pénzbüntetés kiszabását kérte Lengyelországra az Európai Bíróságtól a bírói fegyelmi kamara miatt indított eljárás keretében. Folytatódtak a harcok az afganisztáni Pandzsír-völgyben annak ellenére, hogy a tálibok már közölték, hogy elfoglalták a területet, és a háború ezzel véget is ért. Közben Antony Blinken amerikai külügyminiszter Katarban tárgyalt a helyzetről. Megalakult az Afganisztánban hatalomra került tálibok átmeneti kormánya. Afganisztánban az összeomlás szélére kerültek az alapvető szolgáltatások, és fogyóban vannak a segélyek - figyelmeztetett az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala. 20 biztonsági kockázatot jelentő afgánt szűrtek ki a német hatóságok azok közül, akiket az afganisztáni mentőakció során szállítottak Németországba. Országos felkelésre és a junta elleni harcra szólított fel a Mianmarban az államcsínnyel megbuktatott és illegalitásba vonult képviselők alkotta ellenzéki árnyékkormány. Évtizedes börtönre ítéltek két fehérorosz ellenzéki vezetőt. A hatalom megszerzése érdekében szervezett összeesküvéssel, az állam-biztonságot veszélyeztető akciókra való felhívással, és szélsőséges szervezet létrehozásával vádolják őket. Az ukrán katonai hírszerzést gyanúsítja az augusztusi 23-ai krími gázvezeték elleni robbantással az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Dél-Korea tesztelte első, tengeralattjáróról indított ballisztikus rakétáját - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség. Észak-Korea újabb katonai parádéra készül, amelyre akár már a héten sor kerülhet - közölte a dél-koreai hadsereg. Spanyol kutatók szerint két évtizeden belül jégfoltokká olvadhatnak a Pireneusok gleccserei a klímaváltozás miatt. Nyomoznak a momentumos Cseh Katalinék ügyében. Költségvetési csalás elkövetésének gyanúja miatt folytat vizsgálatot az adóhatóság - mondta Budai Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint egy jól megkonstruált cégbirodalomról van szó, amelyben budapesti telephellyel rendelkező cégek sokasága van, de ezek nem budapesti telephelyeikkel indultak a pályázatokon. Vádat emeltek egy vezető beosztású NAV-os ellen korrupció miatt. Elfogtak egy ukrán férfit Budapesten, aki a gyanú szerint csalással megszerzett amerikai bankkártya-adatokkal Magyarországra rendelt elektronikai eszközöket, így többmilliós kárt okozott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A Magyar Paralimpiai Bizottság ünnepélyes csapatgyűlésen fogadta a tokiói paralimpiáról 16 éremmel hazatért magyar küldöttség tagjait. Szalai Ádám újabb negatív koronavírustesztet produkált, így a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya pályára léphet az Andorra ellen a világbajnoki selejtezőn. A bajnok Ferencváros 25 év után védheti meg ismét az elsőségét a női kézilabda NB I-ben, amelynek új idénye szerdán rajtol.