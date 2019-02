Az elmúlt évek sikerének a jutalma, hogy még többet kell dolgozni

Orbán Viktor a jegybank és a kormány viszonyáról tett elsőként említést. A jegybank függetlenségét a kormány garantálja, a függetlenség azonban nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk össze – hangzott el. A reál gazdaság nagy árat fizetett amikor ez nem így volt.

Ha a magunkhoz vagy a Mindenséghez mérjük magunkat, a Mindenséget Ausztria képviseli.

A fokos és rizsparóka versenyében én a fokos pártján vagyok - utalt a hazánk és Ausztria közötti versengésre. Rámutatott, hogy két eltérő gondolkozást képvisel az MNB és a kormány: egy bátor, innovatív nagy távlatokat megcélzó monetáris politika, és egy józan a kasszát felügyelő pénzügyminiszter dolgoznak, ezt kell koordinálnia a miniszterelnöknek, hogy ebből az eredmények létrejöhessenek. Egyedül sosem lehetsz elég okos - mondta Orbán Viktor, aki magára is célozva megjegyezte, hogy a vezetőnek van egy magányossága, az áment ő mondja ki a felelősséget is vállalja. A döntésnek van magányossága, a gondolkodásnak nem lehet - jegyezte meg a kamarával döntött megállapodás, és annak eddigi sikerei kapcsán.

A magyar modell egy eltérő gondolkodást takar

A gondolkodásunk különbözősége az, hogy felfogásunk szerint nem konjunkturális volt a 2008-as válság, hanem egy globális, Európát súlyos kihívások elé állító átrendeződés jele volt – hangzott el. Ezért eleve más megoldásokat kerestünk a válságból való kiút keresésénél, mint azok, akik abban bíztak, hogy helyreáll a korábbi gazdasági rend. Ezért jött létre a magyar modell – hangzott el. A szabadság és a közös felelősség egyensúlyát helyre kell állítani a miniszterelnök szerint, valamint a keresztény kulturális alapokat meg kell erősíteni. Hangsúlyozta, hogy a kereszténydemokrácia lényege az, hogy megvédje a keresztény kultúrából kinőtt létformákat és életmódokat, mint amilyen az egyéni méltóság, a tulajdon és szabad vállalkozások, valamint a család, a nemzeti és hitbéli közösségek.

A magyar modell azt jelenti, hogy a pénzügyeknek mindig rendben kell lennie – mondta Orbán Viktor.

Semmiféle kilengés nem megengedhető a választási években sem. A csökkenő államadósság, és annak magyar kézbe kerülése is fontos, a végén pedig hitelezni kell, mert jobb hitelezőnek lenni, mint adósnak . A második elem, a segély alapú gazdaság helyett a munka alapú gazdaság a miniszterelnök szerint. A jövőben családbarát Magyarországot kell teremteni, amely nem csupán pénzügyi támogatások révén, hanem az élet és a vállalkozások minden területén érvényesül. Ehhez 2.1%-os termékenységi rátát kell elérni, ami most 1.5%.

A gazdasági vetélytársak közül kiemelte Csehországot és el kell érni, hogy az 5 millió dolgozó ember országa legyünk.

Ez nem tűnik irreálisnak 2030-ra Orbán Viktor szerint. A következő az ipari innovációs fordulat, ami prioritást jelent a kormány számára. Ez élet-halál kihívás, hisz ha a technológiai fejlődést a vállalkozások nem követik, csődbe mehetnek – figyelmeztetett Orbán Viktor. Az ipari dimenzióváltás eredménye a 2% plusz növekedés lesz, melyet az Unió átlagához szállítani leszünk képesek – mondta.

A magyar népesség nem fog növekedni, vendégmunkásokat pedig korlátozott számban, a hiányszakmákban, ideiglenesen fogunk elfogadni – mutatott rá a miniszterelnök, aki szerint amikor az öt milliós számot eléri a foglalkoztatás, nem fognak tudni további növekedést generálni az új munkába állók. A jelenlegi növekedést más forrásokból kell pótolni, amelyet a határ menti települések vegyes vállalkozásai jelentenek elsősorban melyre forrásokat fog fordítani az Unió és a kormány egyaránt.

Meg kell erősíteni azt, amiben jók vagyunk – mondta Orbán Viktor

Jó gazdavérünk van, a mezőgazdaságban ennek előnyét látjuk, a mezőgazdaságot és élelmiszeripart nem lehet leértékelni .– jelölte meg az ágazatot a miniszterelnök. A sportot és kultúrát is iparággá kell fejleszteni szerinte, és ezen a ponton megemlékezett Andy Vajnáról, aki 100 milliárd fölötti hasznot hajtó iparággá fejlesztette a hazai filmipart a honi filmgyártás hagyományaira alapozva.

Minden esély megvan az inklúzív fejlődésre: mindenki tehet lépést előre .– folytatta a beszédet Orbán Viktor. Az elhalásra ítélt falvak feltámasztása, amelyhez a kormány hozzákezdett reményei szerint szintén sikerrel fog járni. Az EU legjobb öt országa közé szeretnénk jutni, nem csak gazdasági hanem komplex módon. A céldátum 2030 – jelentette ki a miniszterelnök. A másik cél, hogy az öt legversenyképesebb ország egyike legyen Magyarország, ez sem irreális cél 10 éven belül – tette hozzá majd összegezve a népességfogyás megállítását és a Kárpát-medence újjáépítését jelölte meg olyan célként, mely a Kárpát-medencét geográfiai és gazdasági egységként kezelve, de az itt jelenlévő országok együttműködésével történhet meg.

Közösen kell újraépítenünk a Kárpát-medencét

Az autópályák országhatárokon átívelő hálózattá fejlesztése, a szomszédokkal való kapcsolat elsődleges, mert jelenleg szomszédaink közül két országba tudunk csak eljutni autópályán - mutatott rá a szükséges infrastrukturális fejlesztésekre, melyek mellett a paksi fejlesztést, a napenergia fejlesztését, a fosszilis energia terén pedig a Romániában termelt gáz, és a Török-áramlat gázvezetéke révén az orosz gáz is hazánkon keresztül kell, hogy haladjon Európa felé. Szlovénián keresztül szeretnénk elérni a Földközi tengere az olasz LNG forrásokhoz .– mutatott rá a kormány energia-diverzifikációs terveire. A közép-európai gazdasági térség közös fejlődése és koordinációja Lengyel- és Csehországot is magában kell, hogy foglalja, hisz innen fog érkezni az európai fejlődés zöme Orbán Viktor szerint.

Tökebehozatal mellett tőkekivitelre is szükség van

Szükségesek a külföldi beruházások, ráadásul minél magasabb hozzáadott értéket képviselő vállalkozások révén, de a profitkivitelt meg kell gátolni, ezért nekünk annyi forrást kell külföldről hazahozni, amennyit ők kivisznek . A vállalkozások azonban tőkeszegények, és ehhez kell forrást teremteni, olyan vállalkozásokat kíván támogatni a kormány, akik hajlandóak kifektetni, és ezzel beszállnak a globális versenybe, hogy "legalább döntetlenre lehessen hozni" a tőke kivitelt és a tőkebehozatalt.

A V4 lakossága 64 millió, ami az EU 12%-a. A növekedés 4% ez az EU egészében 2.1%, ami jelzi, hogy az erőviszonyok megváltoztak, amely a V4 államoknak önbizalmat adhat Orbán Viktor szerint. A migráció kapcsán megjegyezte, hogy unokáink meg fogják élni jó eséllyel a következő századfordulót, tehát a mi személyes életünk dimenzióját ha kitágítjuk, felelősek vagyunk azért a világért, amely 2090-ben lesz. Történelmi folyamatok zajlanak, melyek átalakítják az általunk ismert világot Orbán Viktor szerint. Aki most nem védi meg magát, az 2060-70-ben nem fogja tudni megvédeni magát – mondta Orbán Viktor.

Most kell nagyon határozott politikát folytatni ezért, mert eddig voltak bal és jobboldali, Európa ellenes és Európa párti pártok, a jövőben viszont bevándorláspárti és bevándorlásellenes pártok lesznek . Az Európai Egyesült Államok víziója a bevándorlókkal megváltoztatott Európa víziója, ezzel szemben áll a mostani élet jövőjét képviselő, hazaszerető emberek által vázolt koncepció, melyet hazánk képvisel véli Orbán Viktor.

Összegezve a demográfiai fordulat, mely Novák Katalin feladata, a GDP 2%-os növelése, amelyért Varga Mihály, a szakképzés átalakítása amelyért Palkovics László és a kifektetési stratégia, melyért Matolcsy György felelős jelenti azt a négy projektet, melyben a kormány stratégiai szintű döntésekre készül.

Orbán Viktor a vállalkozóknak címezve figyelmeztetett, hogy a sikert könnyen vesszük természetesnek, és ez a legutóbbi bértárgyalásoknál felszínre is került, a két lábbal a földön állás politikáját kérte ezért a miniszterelnök, és azt, hogy ne engedje el magát a magyar, hisz a vágyott minőségi változáshoz intenzív fejlődés kell. A komfortzónán kívüli lépéseket nehezen lépjük meg, halogatjuk .– véli Orbán Viktor, aki szerint extra erőfeszítés kell most, és az összetartást is meg kell tartani. A miniszterelnök szerint most mindenki mocorog , de a felesleges konfliktusok rontják a teljesítményt.