Az ellenzéki sajtó legharsányabb figurái közül gereblyézték össze Magyar Péterék új médiuma munkatársait

Tarr Péter korábban a Kálmán Olga jelenlegi DK-képviselővel a Fidesz ellen fordított Simicska-féle Hír TV vezérigazgató-helyettese volt. Ebben az időben Tarr és Magyar Márton is a tévénél dolgoztak. Tarr feltűnt a Jobbik-fél N1TV körül is. Ezután, az elmúlt években számos baloldali médiumot megjárt, így például tevékenykedett a Hvg360 és a Media1 munkatársaként is. Tarr legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a Gattyán György érdekeltségébe tartozó Frisshirek.hu főszerkesztői pozíciójából eltávolították és feladatköreit a mesterséges intelligencia vette át.

A kontroll.hu egyik új videójából az is kiderül, hogy a Gulyáságyú Média alapítója, Gulyás Balázs is kapcsolatban áll majd a Kontroll Média Szolgáltató Kft. nevű vállalattal. Ő vezeti majd a Szabadsajtó Klub nevű műsort, amelynek mások mellett az obszcén stílusáról ismert balliberális publicista, Tóta W. Árpád is állandó szereplője lesz.

Bár Magyar Márton tagadja, hogy az új médium indulásának köze lenne a Tisza Párthoz, ám a férfi néhány hónapja még több tévétársaság számára is segített interjúkat szervezni Magyar Péterrel, ezzel a pártot is segítve. A már említett Gulyás Balázs pedig az utóbbi időben többször is készített interjúkat Magyar Péterrel, a napokban például a Tisza Párt egyik vidéki összejövetelén, korábban pedig az EFOTT-on volt egy Tiszáról szóló beszélgetés vezetője.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Koszticsák Szilárd / Magyar Nemzet