Megosztás itt:

Múlthéten a Parlamentben is véget ért az őszi időszak és az ellenzéki politikusok is megünneplik a Karácsonyt. A Tisza Párt elnöke Kecskeméten járt, ahol gyerekeknek osztogatott ajándékot. Magyar Péter azt állította, hogy azért nyilvános helyen történt az ajándékozás, mert korábban több gyermekotthonba sem engedték be ugyanebből célból.