Az ellenzéki pártok szimpatizánsai több esetben is sértegetik az újságírókat + videó

Nemcsak a Tisza Párt elnöke, hanem Magyar Péter szimpatizánsai is sértő kijelentéseket tettek a Hír TV riporterére kedden. Magyar Péter eseményein az elmúlt hónapokban is gyakori volt, hogy a párt szimpatizánsai becsmérelték a Hír TV munkatársait.

Pár héttel ezelőtt pedig már nem csak szóban, támadták stábunkat, tettlegességig fajult a helyzet. A politikus egyik rendezvényének résztvevője alpári szidalmazások közepette rácsapott operatőrünk kamerájára.

Most pedig már nem csak a szimpatizánsok, hanem Magyar Péter testőrsége is csatlakozott a provokáláshoz. Azonban a Tisza Párt rendezvényei mellett a pride betiltása ellen szervezett keddi tüntetésen is elszabadultak az indulatok.