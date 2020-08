Az ellenzéki pártok csatározása tematizálhatja az őszi szezont

91 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5379 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3757-en pedig már meggyógyultak. Szerda óta hatósági karanténban van a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely és a tárca parlamenti és stratégiai államtitkára, Orbán Balázs, mert egy olyan magánrendezvényen voltak, amelyen egy résztvevő koronavírustesztje pozitív lett. A Miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményében ugyanakkor kiemelték, hogy Gulyás Gergely szerdán elvégzett koronavírustesztje negatív lett. A Fidesz kommunikációs igazgatója is megfertőződött a koronavírussal. Hollik István a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a hét elején rosszul érezte magát, ezért teszteltette magát, az eredmény pedig pozitív lett. A járvány kezdete óta 142 az idősotthonban koronavírussal fertőzött elhunytak száma. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden negyedik elhunyt idősotthon lakója - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Gyilkosságot emlegetett a kormány által beszerzett lélegeztetőgépek kapcsán az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. A szocialista politikus az ATV-ben beszélt arról, hogy szerinte a kormány túl sok lélegeztetőgépet szerzett be, ráadásul ezek nagy része nem is alkalmas a koronavírusos betegek ápolására. Gyalázat, amit a baloldal a járvány kapcsán művel - írta közleményében a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt hangsúlyozta: Magyarországon nem fordulhat elő, hogy azért haljon meg valaki, mert nem jut neki lélegeztetőgép. A kormánypárt arra reagált, hogy az MSZP és a DK is a lélegeztetőgépek beszerzését kritizálta. Jelentős a Fidesz előnye, de egy ellenzéki közös lista megközelítené azt - ez derül ki a Závecz Research közvélemény-kutatásából. A koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest nőtt a kormánypártok támogatottsága: márciusban a választókorúak 31 százaléka, míg most 36 százaléka áll a Fidesz- KDNP mögött. Az idősek - nyugdíjasok és közvetlenül a nyugdíj előtt állók - életkorukból adódó problémáik kezelésére, életminőségük javítása érdekében Fővárosi Idősügyi Tanács létrehozásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés. Határolódjon el a főváros Bíró László jobbikos országgyűlési képviselő-jelölttől korábbi antiszemita kijelentései miatt - erre kérte a főpolgármestert a fidesz fővárosi frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában. Legalizálná a prostitúciót Miskolcon a Jobbik írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, az ellenzéki párt helyi elnöke egy türelmi zónát jelölne ki a belvárostól alig több mint egy kilométerre. Otthonmaradásra szólította fel a szerencsi ellenzéki szavazókat Tamás Gáspár Miklós baloldali filozófus, ha a rasszista kijelentéseiről elhíresült Bíró Lászlót indítja a baloldal az októberi időközi választáson. Egyre gyakrabban terjeszt a munkavállalókat érintő álhíreket a Demokratikus Koalíció, a párt állításait azonban rendre megcáfolják mind a hazai foglalkoztatók, mind az Európai Bizottság - írja a Magyar Nemzet. Gyurcsány Ferenc elvesztette a kontrollt saját pártja felett - ezt mondta egy lapinterjúban a gödi ügy kapcsán Fekete-Győr András. A Momentum elnöke szerint a gödi helyzet nem országos jelenség, hanem egy csúnya kivétel, és nem lát összefüggést a város ellenzéki együttműködésének felbomlása, és az országos együttműködés között. Több mint tízezer pedagógus részesül bruttó ötszázezer forintos egyszeri juttatásban - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Facebookon. Egyszerre hat új, korszerű autóbuszt állítanak üzembe Zalaegerszegen - közölte sajtótájékoztatón a város polgármestere. Megsérült néhány amerikai katona Szíriában orosz katonákkal történt incidens során - mondták el amerikai tisztségviselők. Több mint hetven embert vett őrizetbe a fehérorosz rendőrség az elmúlt két nap tüntetései során. Fehéroroszországban haladéktalanul meg kell indítani egy nemzeti szintű párbeszédet, amely bevonja a civil társadalom egészét, mert csak így lehet békés úton kilábalni a jelenlegi válságból - szögezték le az Európa Tanács vezető tisztségviselői. Lengyelország beengedett több tucat, lengyel vízummal nem rendelkező fehérorosz üldözöttet - közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Jogállamisági záradékot sürgettek az Európai Parlament frakcióinak vezetői a hétéves uniós keretköltségvetés elfogadásának feltételeként. Az olasz kormány a közigazgatási bíróságon kérelmezte annak a rendelkezésnek az érvénytelenítését, amelynek értelmében Szicília kormányzója a migránstáborok bezárásáról döntött, eközben megkezdődött Lampedusa táborainak ismételt kiürítése. Már 24,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 825 ezer, a gyógyultaké pedig 15,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A koronavírus-járvány fokozódása miatt Ukrajna egy hónapra, azaz augusztus 29-től szeptember 28-ig ismét lezárja határait a külföldiek előtt - jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök. Romániában szeptember elsejétől a koronavírus-járvány megfékezését célzó egészségügyi óvintézkedések betartása mellett lehetővé teszik a vendéglátóhelyek beltéri részeinek, illetve a színházaknak és a moziknak a megnyitását. Horvátországban ismét rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Split-Dalmát megyében kötelezővé tették a maszk viselését minden zárt térben. Montenegró után Észak-Macedónia is úgy döntött, hogy a diákok egészségének megvédése és a koronavírusjárvány-helyzet miatt október elsejére halasztja az iskolakezdést. A várható szabálysértések miatt nem engedélyezik a koronavírus-járvány megfékezésére tett intézkedések ellen a hét végére szervezett tömegtüntetéseket Berlinben - jelentette be a német főváros vezetése. Az amerikai igazságügyi tárca vizsgálja, hogy ki a felelős a koronavírus miatt idősotthonokban bekövetkezett, tömeges halálesetekért, négy szövetségi államtól is kértek be erre vonatkozó információkat és adatokat. Chile szeptembertől részt vesz egy olyan, koronavírus elleni vakcina klinikai vizsgálatában és tesztelési folyamatában, amelyet az amerikai Johnson & Johnson cég tulajdonában lévő Janssen Pharmaceutica fejleszt ki. A hidroxiklorokin nem hat a koronavírus ellen - derült ki a témában eddig végzett eddigi legnagyobb metaelemzésből a Neuenburgi Egyetem közlése szerint. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy erősítést küld a wisconsini Kenosha városba, Tony Evers, a tagállam kormányzója pedig közölte, 500 főre növeli a Nemzeti Gárda városba rendelt létszámát. Az eddigi amerikai alelnök, Mike Pence hivatalosan is a republikánusok alelnökjelöltje lett elnökjelölt-állító konvenciójukon. A Donyec-medencei tűzszünetről és a fehéroroszországi helyzetről folytatott eszmecserét telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Vizsgálatot indított Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus kórházi kezelésének ügyében a közlekedési rendőrség - közölte a TASZSZ hírügynökséggel az orosz belügyminisztérium nyugat-szibériai részlege. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, feltételes szabadlábra helyezés kizárásával a christchurchi bíróság Brenton Tarrant, akit azzal vádoltak, hogy 51 embert mészárolt le tavaly két új-zélandi mecsetben. A Laura 4-es erősségű hurrikánként közelít Texas partjaihoz, az amerikai országos meteorológiai szolgálat szerint egyes vidékeken „túlélhetetlen” lesz a vihar. Huszonnégy illegális migránst szállított teherautójában egy magyar sofőr, a rendőrök embercsempészés miatt eljárást indítanak ellene - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Meghibásodott a biztosítóberendezés a Nyugati pályaudvar és a Városligeti elágazás között, ezért lelassul a vonatközlekedés - közölte a Mávinform. Öt nappal kiterjesztette a MÁV a szeptemberi havi és első félhavi bérletek érvényességét, és elfogadja a szeptemberi dolgozó- és tanulóbérleteket, így azok csütörtöktől érvényesek az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján. A Ferencváros óriási bravúrt végrehajtva 2:1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába. Mindössze hat forduló után felmentette a munkavégzés alól Bene Ferenc vezetőedzőt a labdarúgó NB II-ben szereplő Vasas FC. Marozsán Dzsenifer csapata, a címvédő Olympique Lyon bejutott a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe.