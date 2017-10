Az ellenzéki összefogást akadályozhatja a Fidesz új javaslata

Az ellenzéki összefogást is akadályozhatja a Fidesz új javaslata a köznyelvben csak bizniszpártnak nevezett politikai formációk ellen – mondta Newsroom című műsorunkban László Róbert. A fideszes Gulyás Gergely és Répássy Róbert a héten nyújtott be törvényjavaslatot, aminek értelmében azon pártoknak, amelyek a választásokon legalább a szavazatok fél százalékát nem szerzik meg, vissza kell fizetniük a kampánytámogatást. A Political Capital választási szakértője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ha egy párt választási együttműködés keretében lépteti vissza országosan a jelöltjei egy részét, akkor ennek megfelelően a támogatást is vissza kell fizetnie arányosan, ami érzékenyen érintheti az ellenzéki pártokat.

„Ez egyébként a nagyobb pártokra is vonatkozik abban az esetben, ha mondjuk 106 jelöltet indítanak, és visszaléptetnek mondjuk negyvenet-ötvenet az utolsó pillanatokban, akkor ugye ezeknek a pártoknak is vissza kell fizetniük azt a különbözetet, ami így a kampánytámogatásukra vonatkozik. Tehát ha kaptak 600 milliót, de az állva maradt jelöltjeik után csak 300 millió járna nekik, akkor ezt a különbözetet, ezt a 300 milliót vissza kell fizetniük, hogy ha ez a mostani módosítás hatályba lép, akkor ugyanígy, ezt a különbözetet be lehet majd hajtani az esetleges nagyobb pártokon is. Pontosabban a nagyobb pártoknak a vezetőin is” – mondta a szakértő.