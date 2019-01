Az ellenzéket nem tántorítja el a náci karlendítéses botrány

A Jobbik sorozatos antiszemita botrányai sem tántorítják el a balliberális pártokat, hogy összefogjanak az egykori radikális párttal. Sokan ugyan elítélik a Jobbik elnök feleségének náci karlendítését, de az ellenzék továbbra is azt állítja, hogy együtt kell működni az idei önkormányzati választásokon.

Továbbra is összefogást emlegetik a szocialisták a sorozatos antiszemita botrányba keveredett Jobbikkal. Kunhalmi Ágnes egyébként elfogadhatatlannak nevezete Sneider Tamás feleségének náci karlendítését, de szerinte az antiszemiták már kiváltak a Jobbikból.

„Ezért a válaszom, hogy összefogunk-e a Jobbikkal az önkormányzati választásokon számtalan településen, határozottan az, hogy igen” – szögezte le Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője.

„Hál Istennek nagyon sok jobbikos képviselő is elhatárolódott már ettől, ettől még azt kell látni, hogy a Jobbikból kivált az neofasiszta, neonáci szárny, a Mi hazánk Mozgalom, amely lehetővé tette egyáltalán azt, hogy a Jobbik elinduljon egy olyan úton, amely lehetővé teszi a választásokon történő együttműködést” – véli Kunhalmi.

A párbeszéd óvatosabban fogalmazott. Kocsis Cake Olivió szerint az ilyen megnyilvánulásnak kell, hogy legyen következménye.

„Az ilyen típusú ügyek nem segítik elő azt, hogy ezek a pártok együttműködjenek” – jelentette ki a Párbeszéd országgyűlési képviselője.

A baloldali összefogás példaképének tartott Márki Zay Péter szintén megengedően nyilatkozott.

„Én azt gondolom, hogy mi nem ez alapján ítéljük meg az egyes politikusokat, hanem Magyarország jövője szempontjából milyen szerepet vállalnak, én azt szeretném, hogyha minél több olyan politikus enne, aki a korábbi magatartását akár felülvizsgálva is, például Fideszes politikusok is most a nemzet számára egyetlen elfogadható tisztességes utat, Európát választaná” – nyilatkozta Hódmezővásárhely független polgármestere.

A miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely szerint az esküvői felvételeken látottaknál is súlyosabb, hogy valaki egy mozgássérült embert annak származása miatt bántalmaz.

„A magyar baloldal saját identitását 1990 óta vélhetően posztkommunista gyökerei miatt is elsősorban valamiféle antifasiszta harcban találta meg, ehhez képest az a színeváltozás, amit most láthatunk, az a hitelesség csíráit is megsemmisíti, ha volt ilyen” – mondta Gulyás.

Az a helyzet, hogy ha valaki a magyar belpolitika folyamatait nézi, akkor ma a magyar baloldal semmi mást nem tesz, mint a rasszizmust és az antiszemitizmust próbálja szalonképessé tenni. A Jobbik és a baloldal összefogása erről szól. Szerintem a közéletben sincs helye annak, aki ilyen gyűlöletbűncselekményt követ el.

A Jobbikban sorra derülnek ki az antiszemita botrányok. Legutóbb Szávay Istvánról került elő egy hangfelvétel, amelyen azzal büszkélkedett, hogy megütött egy zsidó nőt. Az eset miatt ugyan ígértet tett országgyűlési mandátumának visszaadására, de ezt még mindig nem tette meg.