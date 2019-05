Az ellenzék titkos “csodafegyverei”: a diákok

Korábban is láthattunk már példákat arra, hogy miként használják fel Saul Alinsky tanácsait az álcivil sorosista szervezetek, például Gulyás Márton és bandája. Sőt, járt náluk Szrgya Popovics szerb baloldali aktivista is, megosztani a legjobb tippeket a kormánybuktatáshoz, ám mind hiába. Az ellenzéki politikusok is tettek egy próbát, tavaly decemberben az MTVA székházának elfoglalásakor szintén Alinsky módszereinek gyakorlatba való átültetésére láthattunk kísérletet, ami inkább egy szánni való cirkuszi produkciót eredményezett.

Mi mindezek után az ellenzéki pártok legújabb “csodafegyvere”? - teszi fel a kérdést a Tűzfalcsoport - majd így folytatják -, nem más, mint a diákok: a Hallgatói Szakszervezet, a Szabad Egyetem, a Független Diákparlament, Nagy Blanka és Kálló Dániel.

A Hallgatói Szakszervezetről és a Szabad Egyetemről szorosan kapcsolódik egymáshoz, jelképük, az ökölbe szorított kéz, megegyezik. Egyre aktívabbak, egyetemi előadásokat szerveznek, elkezdték a hálózatépítést és interjúkat is adnak, amelyekből érdemes itt idéznünk és levonni a következtetéseket a szervezetekhez kapcsolódó diákok szándékaival és világnézetével kapcsolatosan.

Az LMP érdekeltségébe tartozó, Ungár Péter tulajdonában lévő Azonnali portál készített interjút a Hallgatói Szakszervezet két tagjával, Kósa Leventével és Papp Andrással.

Saját bevallásuk szerint a “szakszervezetet” a felsőoktatásban bekövetkezett “nagy változtatások” miatt érzett elégedetlenségük hívta életre, ezek közé tartozik az MTA (???) és a Corvinus átszervezése, a CEU elüldözése (sic!) és a genderszak megszüntetése (ez valóban égető probléma…). Ezek a problémák szerintük szorosan kapcsolódnak a menekültválsághoz is, bár az összefüggést nem fedik fel az interjúban. Kósa Levente szóban vállon veregette az ellenzéki pártokat is a “kunigundás akciójuk” miatt, ami szerinte nagyon jó volt és hálás nekik érte. Lehet, hogy ő valami mást látott, mint az ország, mert mi csak szekunder szégyenérzetet okozó szerencsétlenkedést tapasztaltunk. Papp András pedig elárulja a szervezet alapját: azt nyilatkozta, nem egy semmiből jövő szervezetről van szó, sokat építenek a 2012-2013-as diáktüntetéseket szervező Hallgatói Hálózat (HaHa) által meghonosított dolgokra. Mi is felfedezni vélünk némi párhuzamot a módszerekben: 2019 januárjában a Hallgatói Szakszervezet aktivistái az Educatio kiállításon káromkodva kérték számon a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt - részben a CEU “elüldözése” miatt -, ahogyan azt 2012-ben a HaHa aktivistái szintén az Education tették az Oktatási Hivatal elnökével, más témában.

A Hallgatói Szakszervezet elkezdte a hálózatépítést, a jelentkezéseket Google dokumentum formájában várják. Az ELTE ÁJK-n a főépület aulájában is megengedték nekik, hogy népszerűsítsék a szervezetüket és tagokat toborozzanak maguknak. Megtartották első rendezvényüket is az ÁJK-n, amelyen előadott Fleck Zoltán, az EKINT új igazgatója és a óz ELTE ÁJK Társadalom- és Jogelméleti Tanszék vezetője, valamint Dojcsák Dalma is, aki a TASZ munkatársaként erősíti a sorosista csapatot. Cinikus Facebook bejegyzésben “szolidaritást” is vállalnak a jogi kar hallgatóival, minden percért, amit a törvényhozás megtanulására kell szánniuk, mindezt egy kormányellenes bejegyzés képével illusztrálva. Biztosan ez is belefér valahogy a hallgatói érdekképviseletbe és nem szimpla politizálásról van szó…

A Hallgatói Szakszervezet értékeit, alapelveit és céljait részletező Google dokumentum elérhető nyílt verzióban. Ebben azt állítják, hogy a politikai pártoktól függetlenül működnek; ehhez képest elég szorosan együttműködnek az ellenzékkel például tüntetések szervezésénél. Az Origo birtokába jutott dokumentum szerint a 2019 január elejei összellenzéki tüntetésről 2018. december 30-án tartott titkos megbeszélésen a DK, Jobbik, LMP, Momentum, Párbeszéd, MSZP és a Liberálisok képviselői mellett a “szakszervezet” részéről részt vett négy képviselőjük.

Minden bizonnyal a pártpolitizálástól való függetlenség jegyében született meg az O1G karácsonyi Facebook posztjuk is.

A Szabad Egyetemről írtunk korábbi cikkünkben, most csak felhívnánk a figyelmet egy érdekes jelenségre. Mintha kezdenének a CEU mellett tüntető “ártatlan” fiatalokból átszerveződni az Antifa magyar helyőrségévé. Facebook posztjaikban egyre gyakrabban keverik mindenbe bele valahogy a “nacionalizmust”. “Legyen Közép-Európában feminizmus a nacionalizmus helyett!” De hogy jön ez a kettő egyáltalán össze? A zászlójuk ellopását is összekötötték valahogy a nacionalizmussal és a fasizmussal, szóval logikát nem kell keresni mögötte. Büszkén pózolnak a Facebbok oldalukon egy képen a “szélsőjobboldali eszmék terjedése elleni küzdelemről” szóló No Pasaran nemzetközi konferencián. Január 31-i Facebook posztjukban “érdekes” eseményt osztottak meg, amelynek képe inkább tűnik kapitalizmusellenesnek, mint náciellenesnek… Ezek után szerintünk komoly esély van rá, hogy az oktatáspolitika álcája alatt az Antifa szerveződik a Szabad Egyetem köreiben.

A Hallgatói Szakszervezet a tőle csak nevében különböző Szabad Egyetemmel együtt a sorosista civilek által kedvelt drogtanyán, az Aurórában szervez angol nyelvű előadást (szóval tudjuk, hogy nem a magyar polgároknak, hanem a külföldi médiának szól a produkció) a magyar diákok 2010 óta tartó ellenállásáról. Megtévesztő a címadás, hiszen 2010 előtt a baloldali kormányok ellen is tüntettek a fiatalok, különösen az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után, mostanában pedig alig néhány száz belvárosi, romkocsmában merengő fiatal vonult utcára, akik mindig mindennel elégedetlenek. Néha rájuk akaszkodnak az ellenzéki pártok, és akkor többen vannak kicsivel. A beszélgetésben képviselteti magát a Hallgatói Hálózat (HaHa), a Szabad Egyetem, a Hallgatói Szakszervezet és a Független Diákparlament is.

Ha már szóba került a Független Diákparlament, amely természetesen csak nevében független, nézzük meg az MSZP legújabb üdvöskéjét, Kálló Dánielt. A Független Diákparlament szóvivője volt, még az MSZP kongresszusán is így konferálták fel, ám hamar elvesztette tisztségét. Az FDP alapszabálya értelmében ugyanis nem szerepelhetett volna a pártlistán, így visszahívták pozíciójából. A szervezet egyik képviselője az Alfahírnek nyilatkozva ki is jelentette nyíltan, hogy “az MSZP csak kampányeszköznek használja” az EP listáján szereplő Kálló Dánielt, hogy az évek óta haldokló párt tudjon hivatkozni a “vérfrissítésre”. Mindeközben a diák a 6. helyen szerepel a listán, ahol még az is kérdéses, hogy az első két jelölt bejut-e. Mindenesetre az ifjú politikusjelölt önbizalmával és küldetéstudatával nincs baj: a Magyar Hangnak március végén adott interjújában közölte, az MSZP-nek szüksége van rá.

Nem csak Kálló Dánielt szerepelteti azonban az MSZP: ne feledkezzünk meg a trágár beszédeivel hírhedtté vált Nagy Blankáról sem, akivel a szocik még Timmermansnak is eldicsekedtek. A szavai megválogatásával nem sokat törődő kisasszony még februárban az MSZP kongresszus után úgy nyilatkozott a HVG-nek, hogy nem kíván semmilyen módon részt venni az EP-kampányban, sőt, augusztusig vissza is vonul a közszerepléstől. Ehhez képest áprilisban feltűnt a DK kampányindító rendezvényén, ahol rövid, az alkalomhoz kevéssé illő öltözetével némi sajtóvisszhangot is keltett. Talán rajta is összevesznek majd az ellenzéki pártok? Érdekes módon éppen egy ellenzéki online portál, a Mérce mondja ki, amit mindannyian gondolunk Nagy Blankáról: nem politikai teljesítmény az, ha valaki káromkodik.

Ide jutott a hazai baloldal: “csillogó szemű” fiatalokat tolnak maguk előtt a frontvonalra, abban a reményben, hogy velük, őket kihasználva sikerülhet, ami 2006 óta nem jött nekik össze – jegyzi meg a blog az írás végén.

Tűzfalcsoport