Az ellenzék szerint gyűlöletkeltésre használja a kormány a nemzeti konzultációt

Európa identitásválságban van - jelentette ki az Alapjogokért központ igazgatója. Szánthó Miklós kiemelte: a liberális erők és a nyílt társadalom globalista erői olyan eszméket terjesztettek el, amelyek aláássák Európa és a nyugati civilizáció keresztény gyökereit és hagyományait. Baranyi Krisztina polgármester a ferencvárosi képviselőtestület ülésén lehülyézte az éppen felszólaló fideszes Gyurákovics Andreát. Baranyi Krisztina azt mondta, bekapcsolva maradt a mikrofonja, és ezt a megjegyzést magában szerette volna tartani, bocsánatot azonban nem kért az érintettől. Eldőlt, hogy nem tartja be ígéretét Karácsony Gergely főpolgármester - a Népszava által megszellőztetett költségvetési tervezet szerint mégsem jut minden nyugdíjasnak a kampányban beígért 20 ezer forintos fűtéstámogatásból. A kormány fontos kérdésekben, így a börtönbiznisz, a gyöngyöspatai kártérítések, a feltételes szabadlábra bocsátás szigorítása, valamint a bírói korrupció témájában is kikéri a lakosság véleményét - jelentette ki a kormányszóvivő a Hír Tv-n. Szentkirályi Alexandra Magyarország élőben című műsorunkban közölze: a nemzeti konzultáció várakozásaik szerint alkalmas lesz arra, hogy a felmerülő problémákra és vitás kérdésekre később a jog útján adjanak választ. Korlátozni kell a feltételes szabadlábra helyezés alkalmazását azoknál az elkövetőknél, akik más ember életére törtek - mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. A felpereseket képviselő alapítvány csak a pénz irányába tolná a gyöngyöspatai ügyet, pedig nem ez szolgálja a legjobban az érintettek érdekeit – mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Magyarország lakosságának 80 százaléka támogatja a Liget Budapest Projekt teljes körű megvalósítását a Városliget megújítására vonatkozó konkrét tervek ismeretében - derült ki az Inspira Research Group által készített felmérésből. A családbarát szülészet pályázati program infrastrukturális fejlesztéseinek csaknem fele már megvalósult - mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: 4 helyszínen már a múlt év végén és ez év elején birtokba vehették a családok a felújított kórtermeket és szülőszobákat, további 15 osztályon pedig a következő hetekben tehetik ezt meg. Szükség van a hagyományokra, a kultúrára és a közösségeinkre, amelyek megtartó erőt, felemelő hitet és bátorságot adnak minden nap – mondta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat megnyitóján. A kormány segíti a munkanélkülivé váló ózdiak elhelyezkedését - közölte az innovációs és technológiai miniszter a városban, miután Riz Gábor fideszes képviselő társaságában önkormányzati vezetőkkel és az ABB cég vezetőivel egyeztetett. KSH: Az elmúlt évben 4,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék az előző évihez képest. A magyar gazdaság Európa élmezőnyében van, teljesítménye az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is dobogós helyet ért el, meghaladta a kormány és a Pénzügyminisztérium várakozását - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Fidesz: Magyarország erősödik, amióta hátat fordított a baloldal rossz gazdaságpolitikájának, azonban fontos figyelmeztetés, hogy a baloldalt ma is az a Gyurcsány vezeti, aki tönkretette az országot, a magyar gazdaságot. A kormány azt szeretné elérni, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni megoldások helyett - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára a MÁV digitális jegyértékesítéséről tartott sajtótájékoztatóján. 2023-tól már Azerbajdzsánból is érkezhet földgáz Magyarországra, évente 1-2 milliárd köbméternyi - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az alkotmányos identitás és a konzervatív, keresztény értékek védelmében együttműködési megállapodást kötött az Alapjogokért Központ az Ordo Iuris Institute for Legal Culture nevű lengyel konzervatív jogi elemzőintézettel. Magyarországi látogatásra hívta Ferenc pápát a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából Áder János köztársasági elnök - az államfőt négyszemközti audiencián fogadta a Szentatya a Vatikánban. Egyre pusztítóbb a nemzetközi politika dinamikája - hangsúlyozta a német államfő a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciát megnyitó beszédében. Frank-Walter Steinmeier szerint a békésebb világ felépítését célzó együttműködés helyett egyre inkább jellemző a versengés, a konfliktus, a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, a bizalomhiány és a nemzeti bezárkózás. Nem szabad hagyni, hogy az Európai Unió keleti tagállamai másodosztályú tagoknak érezzék magukat - hangsúlyozta Sebastian Kurz osztrák kancellár a müncheni konferencián. Több migráns érkezett tavaly Kelet-Afrikából a tengeren Jemenbe, mint Európába a Földközi-tengeren át - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Segíteni kell az Európai Unió külső határán fekvő tagországoknak, különben újabb menekültválság vár a közösségre – mondta Horst Seehofer német belügyminiszter a Bild című lapnak. Marjan Sarec szlovén ügyvezető kormányfő arra kérte a parlament illetékes bizottságát, hogy mielőbb vitassa meg a szlovén pártok és médiaérdekeltségeik szerinte problematikus külföldi finanszírozását. Oroszország és Fehéroroszország egyesítése mellett kardoskodott Vlagyimir Putyin orosz elnök a két ország gazdasági integrációjának kérdéseiről Szocsiban tartott tárgyalásokon - közölte Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Japán 10,3 milliárd jent (mintegy 29,2 milliárd forint) csoportosít át a költségvetés tartalékából a koronavírus okozta járvány megfékezésére. Kiszálltak a kambodzsai Kampongszom kikötővárosban a Westerdam nevű tengerjáró turistahajó utasai, miután két hetet töltöttek a hajó fedélzetén, és öt ország utasította el őket a koronavírus okozta járványtól tartva. Újabb katonai támaszpontot vont ellenőrzése alá a szíriai hadsereg Aleppó tartomány nyugati részén. A szíriai ellenzéki fegyveresek ismét lelőttek egy, a kormányerőkhöz tartozó helikoptert a felkelők utolsó bástyájának számító Idlíb tartományban. Izrael légicsapást mért szíriai fegyverraktárakra - a támadás következtében hét fegyveres életét vesztette. A Donald Trump újjáválasztását támogató csoportok januárban több mint 60 millió dollárt gyűjtöttek az amerikai elnök kampányára, és több mint egymilliárd dollár összegyűjtése a céljuk. Jelentősen szigorítaná az Európai Unió a légi utasok kártérítéséről szóló irányelvet - az utasoknak nehezebb lenne kompenzációt kérni a légitársaságtól. Elfogták a Népfürdő utcai gyilkosság feltételezett elkövetőjét – közölte a rendőrség. Felmentette az emberölés vádja alól és szabadlábra helyezte a Prisztás József megölésével vádolt Hatvani Istvánt a perújítási tárgyalásban a Fővárosi Törvényszék. A felbujtás miatt elítélt Portik Tamás és a bűnsegédlet miatt elítélt Fazekas Ferenc esetében elutasították a perújítást. A koronavírus megjelenése óta egy olyan új kiberbűnözői módszer van kibontakozóban, amely a felhasználók járvánnyal kapcsolatos kíváncsiságára, félelmére épít - hívta fel a figyelmet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete. Júliustól a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatában folytatja a pályafutását a világbajnok dán balátlövő, Nikolaj Markussen. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 150 millió forinttal támogatja a Magyar Lovassport Szövetséget a 2024-es párizsi olimpiai kvalifikáció megszerzése érdekében. A koronavírus-járvány ellenére az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs ok a tokiói nyári olimpia lemondására, törlésére - közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.