Az ellenzék nem tartja színjátéknak, amit a tévészékházban műveltek

Kapcsold már ki! Ja. K**va erős kép lenne, ha lefekszünk a lépcső elé és tarkóra rakjuk a kezünket. Jó? Ez most komoly! De csináljuk már meg.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szocialista Bangóné Borbély Ildikó mondta ezt az MTVA székházában hétfőn a Liberális Bősz Anettnek, aki élőben közvetítette közösségi oldalán a székházban történteket. Néhány perccel később a következő közvetítés elején már látszik a megbeszélt akció.

„Szerintem ez messzemenőkig vállalható” – a Liberálisok egyetlen országgyűlési képviselője Híradónknak azt mondta: nem tartja manipulatívnak a drámainak bemutatott képeket. „Ez nem problémás, hiszen amikor egyeztetni mentünk, vagy egyeztetni hívtuk egymást, akkor általában azért a legtöbben visszavették az élő bejelentkezést és akkor kapcsolták vissza, amikor már tudtunk közösen cselekedni. Ennyi történt, hogy itt most az egyik élő bejelentkezésben ez hallatszott is, de sokszor volt ugye, hogy Szél Bernadett és jómagam is elköszöntünk időnként a nézőktől és megmondtuk, hogy most visszavonulunk annak érdekében, hogy egyeztessünk, hogy hogyan tovább” – nyilatkozta a független országgyűlési képviselő a Hír TV-nek.

A független Hadházy Ákos közben egy Facebook-bejegyzésben egy békás termoszt sorsol ki rajongói közt. Bejegyzésében azt is írja, hogy „a szennymédia és Kubatov trollgyára szerint csak színjátékot játszottunk. Szerintem, aki látta Szél Bernadett videóit, tudja, hogy ez nem így van”.

Szél Bernadett említett videójában látható az is, ahogy Hadházy Ákos a lépcső külső részén mászik fel az emeletre, így próbálva bejutni a szerkesztőségbe. Valamint az is, ahogy Kunhalmi Ágnes próbál bejutni egy csukott ajtón, és Vadai Ágnes kiborulását is ő közvetítette.

A jobbikosok sem tétlenkedtek a köztévé épületében. A párt egyik alelnöke még a tűzjelzőt is beindította, azért, hogy kiürítsék az épülete. Pártja szerint ezzel nem zavarták meg a televízió működését. „Nem zavartuk meg az üzemszerű működést, ugye arra hivatkoztak a biztonsági őrök, hogy mi zavarjuk a rendeltetésszerű működést, nem, mi pont a rendeltetésszerű működést szerettük volna helyreállítani, hogy olvassák be a nép követelését és fejezzék be a hazudozást. Azt, hogy valaki esetleg megnyomja a vészjelzőt, ez a nép vészjelzése, hogy elég volt a hazudozásból” – jelentette ki a jobbikos országgyűlési képviselő.

Az ellenzéki politikusok nagy része hivatalos személy elleni erőszak miatt feljelentette az MTVA-t. A jogi szakértők szerint viszont az ellenzéki politikusok birtokháborítás mellett hivatali visszaélést is elkövettek a köztelevízió épületében hétfőn.