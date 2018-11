Az ellátórendszer igénybevételére biztatják a hajléktalanokat

„A hajléktalan törvény életbelépése óta 6 haltak meg 1 valaki fűtetlen lakásban, 5 pedig hajléktalanok voltak. Mindez arra utal, hogy a törvényhez fűzött remények nem váltak be a hajléktalanságot nem lehet törvénnyel megszüntetni és a szegénységet rendőri eszközökkel felszámolni, azt követeljük, hogy ezt a törvényt vonják vissza” – a Magyar Szociális Fórum ismét az októberben elfogadott hajléktalan törvény visszanvonását követelte. Simon Endre ugyanakkor elismerte, hogy ez a megoldás lehetőséget teremt arra, hogy kevesebb haláleset történjen kihűlés miatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ami nem látszik az nincs is, eltüntetni a hajléktalanokat az aluljárókból a város különböző részeiből, úgy gondolva, hogy a hajléktalanság kérdése önmagában megoldódóik nem oldódik meg ezek az emberek máshová mennek legfeljebb annyit lehet a törvény javára írni, hogy igyekszik az életet védeni és betessékelni meleg helyre az embereket igaz időnként kényszerítő erővel” – jelentette ki a Magyar Szociális Fórum elnöke.

A szociális államtitkár a Székesfehérvári Krízisközpontban közben arról beszélt, hogy a hajléktalan ellátórendszer felkészült a téli hónapokra és ismét arra kérte a hajléktalanokat, hogy fogadják el segítséget.

„A veszélyeztetettség nélküli túlélés záloga az, hogy a hajlék nélküliek igénybe vegyék azt az ellátórendszert, amely az ő megsegítésük érdekében jött létre” – fogalmazott.

Az államtitkár szerint a felelős gondoskodás nem érhet véget az ellátó rendszer működtetésével, az államnak megoldást kell találnia a hajléktalanok társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának elősegítésére is.

„Itt Székesfehérváron, majdnem egy tucat ember vesz részt abban a minta programban, aminek a lenyomatát itt az udvaron is meg lehet nézni, akár kertészet, akár köztiszta, akár mosoda működtetését is hajléktalan emberek közreműködésével végzik. A harmadik lépcső pedig, hogy elindult egy kormányzati program, majdnem kétmilliárd, amelyből 205 millióval Székesfehérvár is részesül és Első Lakhatás a program neve” – sorolta Fülöp Attila.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere jelezte a városgondnokságon folyamatosan várják azok jelentkezését, akik ezen az úton kívánnak elindulni.

„A városgondnokságon várjuk azokat akik ezen az úton szeretnének elindulni, most is van ilyen lehetőség, de az év egészében biztosított ez a lehetőség” – mutatott rá Cser-Palkovics András.

Fülöp Attila egyúttal arra kérte az állampolgárokat, hogy hívják a regionálisan működő diszpécserszolgáltatást, ha az utcákon, aluljárókban segítségre szoruló embert látnak.