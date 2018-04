Márki-Zay Péterhez hasonlóan az egyik alkalmazott is a hódmezővásárhelyi kórházban uralkodó áldatlan állapotokról beszélt a Hír TV-nek. Az egészségügyi dolgozó szerint az intézményben hírzárlatot rendelnek el és mindenkit elhallgattatnak, ha a sürgősségi osztályon kényes eset történik. Azt mondta: a kapott pénzt kampánycélokra költi a kórház, a dolgozók pedig megfeszülnek a sok munkától.

„Az életét kockáztatja, aki beteszi a lábát a hódmezővásárhelyi kórházba” - ezt mondta egy fórumon a város nemrég megválasztott polgármestere. A kijelentés miatt tiltakozott az intézmény igazgatója és a dolgozók egy része. A Hír TV-nek nyilatkozott a hódmezővásárhelyi kórház egyik munkatársa, de az arcát azt kérte ne mutassuk. A férfi azt mondta: az intézményben valóban történt több kényes eset, amelyeket azonban eltitkoltak a nyilvánosság elől.

„Még a kórház felújításakor a kórház udvarán volt egy nagyon durva baleset. Egy IFA elütött egy hölgyet, ő a helyszínen meg is halt. A helyszín teljesen le volt zárva és hírzárlat is volt tehát se hol nem lehetett hallani róla semmit. Volt az anyuka és a csecsemő halálozása és itt se lehetett semmilyen hírt hallani és hozzátartozó, aki perelni akar ő is el lett hallgattatva” – jelentette ki a nyilatkozó dolgozó.

A kórház munkatársának elmondása szerint a szakemberhiány nehezíti a helyzetüket, a radiológiai osztályon például csak egy állandó orvos van, emiatt lassú az ellátás. A Hír TV-nek egy egykori egészségügyi dolgozó is megerősítette, hogy az elvándorlás komoly probléma az ágazatban.

„Az igazság, hogy cserélődtek az emberek, most már jobban meg vannak fizetve, de korábban nem voltak és akkor mentek világnak. Ahol többet fizettek” – fogalmazott Barta Lászlóné.

A térség jobbikos képviselőjelöltje szerint a térségi osztályok összevonása túlterhelte a vásárhelyi kórházat.

„Az összevonással a kórháznak a makói részén nagyon sok osztály szűnt meg, tehát itt felszabadult munkaerő van és hát logikusan a vásárhelyi részen egy túlterheltséget generált, ezért szeretnénk ezt megvizsgálni. Magyarországon nem csak a kistérségben mindenkinek van egy sztorija az egészségüggyel kapcsolatban. Van, aki megúszta azzal, hogy ágyneműt kellett bevinnie, mert nem volt, vagy kötszert kellett bevinni, vagy gyógyszert kellet bevinni, de voltak olyanok, amik amik konkrétan halálesettel végződtek” – mondta Kiss Attila.

A kórházra tett kijelentései miatt az intézmény főigazgatója beperelte Márki Zay Pétert.