Az élet minden területén gondot okozna az embereknek a Tisza-adó

Megosztás itt:

Jelenleg mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyijövedelemadó-rendszert vezetnének be – írja a Békés vármegyei hírportál.

Ennek értelmében az évi

5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke. Átver a Tisza Párt, ugyanis Magyar Péter korábban pont a személyi jövedelemadó (szja) csökkentését ígérte.

Kalkulátor is segíti a számolást

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.

Egy kalkulátor segítségével egyébként bárki pontosan megnézheti, hogy mennyire fájna neki a Tisza-adó.

Egy átlagos feldolgozóipari bér után évente közel negyedmillió forinttal kellene többet befizetni az államnak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lap szerint. Kiemelték, a hegesztők, varrónők, pékmunkások és autóipari dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének. Soós Attila közgazdász szerint ez egyértelműen rontaná a dolgozók helyzetét.

,,Ez egyszerű matek. Ha minden sáv magasabb az eddiginél, akkor több pénzt vonnak el, vagyis kevesebb marad a dolgozóknál. Ez nem közgazdasági elmélet, hanem kőkemény valóság" – fogalmazott a szakértő.

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: ocdn.eu