Az elesettekért szólt reggeli műsorunkban Beer Miklós

Beer Miklós úgy véli azonban, nemcsak neki, de talán paptársainak is többször meg kellene szólalniuk.

Jobban örülnék, ha több egyházi vezető is megszólalna, azt szoktam mondani kicsit tréfásan, hogy Vác közel van Pesthöz, ezért többször megtalálnak engem a média szakemberei, de én úgy gondolom, hogy ez a mi kötelességünk, hogy amikor a hitünk egyértelmű megvallásáról van szó, a hitünk szerinti értékrendről, tehát az emberi életünkről, az emberei kapcsolatainkról és a reménységünkről, mert azért ezt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy átjön-e a mi magatartásunkon az örök életbe vetett hitünk, erről jó lenne többször megnyilatkozni, és ezt olyan értelemben is mondom, hogy ha visszagondolok a fiatal papi éveimre, hogy mit nem adtunk volna, ha megszólalhattunk volna, és most nem értem, hogy miért nem használjuk ki ezt a lehetőséget – mondta a megyéspüspök.

Tekintse meg a teljes interjút!