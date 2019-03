Az egyetemek, NGO-k mellett a filmek is a soft power részei

A Budapest Summit on Migration – The Biggest Challenge of Our Time? címmel rendeztek migrációs csúcsot Budapesten a múlt héten. Európa korábbi meghatározó vezetői szólaltak fel, emellett Orbán Viktor miniszterelnök azonnali cselekvésre szólított fel a migráció, a határvédelem és az európai egység ügyében. A nyugati média érdekes módon nem foglalkozott kiemelten az eseménnyel. Erről is szó volt a Szabadfogásban.