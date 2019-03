Az egri érsek felhívására szedték iskolások a szemetet

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZONNALI CSELEKVÉSRE SZÓLÍTOTT FEL A MIGRÁCIÓ, A HATÁRVÉDELEM ÉS AZ EURÓPAI EGYSÉG ÜGYÉBEN ORBÁN VIKTOR A BUDAPESTI MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁN. EURÓPA AZ ÖSSZEFOGÁS SZINONIMÁJA, DE MOST MEGOSZTOTT MONDTA NICOLAS SARKOZY A BUDAPESTI MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁN. A TEK VIZSGÁLJA A TERRORIZMUS MIATT PÉNTEKEN ÕRIZETBE VETT SZÍRIAI ÁLLAMPOLGÁR EURÓPAI TEVÉKENYSÉGÉT ÉS KAPCSOLATRENDSZERÉT. AZ MSZP-PÁRBESZÉD A KÖZÖS EP-LISTÁJÁNAK NEGYEDIK HELYÉN SZEREPEL AZ ELSÕ PÁRBESZÉDES POLITIKUS, JÁVOR BENEDEK. KÖZÖS KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI ERNYÕSZERVEZET JÖN LÉTRE A FIDELITAS ÉS AZ IKSZ RÉSZVÉTELÉVEL. GULYÁS GERGELY: AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓNAK NINCSENEK EGYÉRTELMÛ NYERTESEI, LEGFELJEBB HASZONÉLVEZÕI MONDTA AZ MCC MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁJÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. BAKONDI GYÖRGY: A KÖTELEZÕ KVÓTÁK BEVEZETÉSÉT ÚJRA ÉS ÚJRA ELÕVESZI AZ EU M1. NOVÁK KATALIN: A FIDESZ NEM MARADHAT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN ANNAK TOVÁBBI BALRA TOLÓDÁSA ESETÉN MAGYAR HÍRLAP. SZÁNTHÓ MIKLÓS, AZ ALAPÍTVÁNY EDDIGI KURATÓRIUMI TAGJA LETT A KÖZÉP-EURÓPAI SAJTÓ ÉS MÉDIA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKE. GYÜRE CSABÁT JELÖLI HEGEDÛS LORÁNTNÉ PARLAMENTI HELYÉRE A JOBBIK ELNÖKSÉGE. ÁSZ: STABIL A VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA. JAVASLATOT KÉSZÍTETT AZ EMMI AZ ÉRINTETT SZAKMÁKKAL KÖZÖSEN AZ ALSÓ VÉGTAGI AMPUTÁCIÓK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE MAGYAR NEMZET. ÁDÁNY RÓZA: ELENGEDHETETLEN A HALÁLOZÁSI RÁTÁT CSÖKKENTÕ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM MAGYAR NEMZET. ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI REKORDOKAT ÍGÉR A HÚSVÉTI SZEZON VILÁGGAZDASÁG. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA ALKALMÁBÓL LENGYELORSZÁGBA LÁTOGATOTT, AHOL ANDRZEJ DUDA LENGYEL ELNÖK FOGADTA. 2022-RE BEFEJEZÕDIK A VIA CARPATIA TELJES MAGYAR AUTÓPÁLYASZAKASZA - KÖZÖLTE ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KIELCÉBEN. ANDRZEJ DUDA LENGYEL ELNÖK: A LENGYEL KORMÁNYPÁRT MINDIG ELISMERÉSSEL TEKINTETT A MAGYAR CSALÁDPOLITIKÁRA. ANDRZEJ DUDA A LEGMAGASABB LENGYEL ÁLLAMI KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA ÁDER JÁNOSNAK. SEBASTIAN KURZ: AZ EURÓPAI TANÁCS A BRIT KILÉPÉS CÉLDÁTUMÁNAK ÁPRILIS 12-IG TARTÓ MEGHOSSZABBÍTÁSRÓL DÖNTÖTT. SZÁZEZREK TÜNTETTEK LONDONBAN SZOMBATON A BRIT EU-TAGSÁGRÓL SZÓLÓ ÚJABB NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁÉRT. THERESA MAY: LONDON MINDENT MEGTESZ AZÉRT, HOGY MEGÁLLAPODÁSSAL VALÓSULJON MEG A KILÉPÉS. ANGELA MERKEL: AZ EU-NAK A RENDEZETLEN BREXITTEL JÁRÓ BIZONYTALANSÁG MEGAKADÁLYOZÁSÁRA ÉS JOGBIZTONSÁGRA VAN SZÜKSÉGE. KÍNA EGYSZERRE VERSENYTÁRS, PARTNER ÉS RIVÁLIS AZ EU SZÁMÁRA JELENTETTE KI JEAN-CLAUDE JUNCKER, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKE. A ROMÁN PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ EURÓPAI UNIÓ VEZETÕIT CSAK A NYILATKOZATOK SZINTJÉN ÉRDEKLI AZ ÁLLAMPOLGÁROK JÓLÉTE. BEISMERTE A VIZSGÁLÓBÍRÓ ELÕTT AZ UTRECHTI LÖVÖLDÖZÉS GYANÚSÍTOTTJA, HOGY EGYEDÜL KÖVETTE EL TETTÉT KÖZÖLTE A HOLLAND IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. ÕRIZETBE VETTEK 11 EMBERT NÉMETORSZÁGBAN ISZLAMISTA TERRORTÁMADÁS ELÕKÉSZÍTÉSÉNEK GYANÚJA MIATT. MINTEGY HATVAN NÉMET DZSIHADISTÁT TARTANAK FOGVA SZÍRIÁBAN SPIEGEL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK: AZ ISZLÁM ÁLLAM NEVÛ TERRORSZERVEZETET 100 SZÁZALÉKIG LEGYÕZTÜK SZÍRIÁBAN. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK PÉNTEKEN ELRENDELTE A KORMÁNYA ÁLTAL ÉSZAK-KOREA ELLEN ÉLETBE LÉPTETETT LEGÚJABB SZANKCIÓK VISSZAVONÁSÁT. TÖBB SZÁZMILLIÓ DOLLÁR ÉRTÉKÛ KOKAINT FOGLALT LE AZ AMERIKAI PARTI ÕRSÉG A KARIBI TÉRSÉGBEN. IZRAELI KATONÁK LELÕTTEK EGY FEGYVERTELEN PALESZTIN FÉRFIT BETLEHEMBEN. ELÍTÉLTE AZ ENSZ EMBERI JOGI TANÁCSA IZRAELT A PALESZTIN TÜNTETÕKKEL SZEMBENI ERÕSZAK MIATT. TÜNTETÕK EZREI VONULTAK ISMÉT UTCÁRA ALGÉRIA FÕVÁROSÁBAN PÉNTEKEN, A HÚSZ ÉVE HATALOMBAN LÉVÕ ABDEL-AZÍZ BUTEFLIKA ELNÖK LEMONDÁSÁT KÖVETELVE. KIGYULLADT EGY TURISTABUSZ A KÖZÉP-KÍNAI HUNAN TARTOMÁNY EGYIK AUTÓPÁLYÁJÁN, 26 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓBUSZ GHÁNA KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, LEGKEVESEBB HATVANAN MEGHALTAK. KÉT TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN ÖRKÉNY TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VÉGIG TAGADTA BÛNÖSSÉGÉT A PÉNTEKEN TERRORIZMUS GYANÚJA MIATT ELFOGOTT SZÍR FÉRFI M1. TEHERAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST HAJDÚSÁMSONON PÉNTEKEN. FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.