Az egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter kórházlátogató körútjának a hisztériakeltés volt a célja + videó

Az egészségügyi államtitkár azt is leszögezte, hogy nem azzal van a baj, ha valaki konstruktív kritikát fogalmaz meg az egészségüggyel kapcsolatban, hiszen számos szakmai szervezettől és a lakosságtól is kapnak visszajelzéseket, az egészségügyi ellátási rendszer megújítása terén pedig tervszerű kormányzati munka zajlik. Takács Péter szerint a probléma akkor van, amikor valakinek a zsigeri indulatkeltés a célja, márpedig a globalista baloldal mindig arra játszik, hogy az elégedetlenségből indulatot csiholjon, ami aztán kormányváltáshoz vezet.

Mint emlékezetes, az egyik legemlékezetesebb akciója az volt a politikusnak, amikor a Honvédkórház VIP-osztályát szerette volna megmutatni. Takács Péter arról számolt be, hogy itt egy úgynevezett speciális rendeltetésű részlegről van szó, ahol különösen védendő személyek ellátása zajlik, tehát például NATO-katonák vagy sérült ukrán katonák ellátása. Emlékeztetett arra is, hogy minden államban van egy erre a célra kijelölt, jellemzően katonai felügyelet alatt álló kórház, ahol az állami vezetőket is ellátják.

