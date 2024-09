Az egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter csak indulatot akar csiholni + videó

A politikai kommunikáció, látjuk, láttuk, hogy mindig célzatos és a szélső értékekre fókuszál. A kórházainkban, most egy kicsit a kommunikációra reagálva, rengeteg jó dolog van – erről már a Magyar Kórházszövetség elnöke beszélt a Napi Aktuálisban. Velkey György hozzátette: nagyon sok kórház újult meg az elmúlt időkben és sok magyar kórház vetekszik akár nyugati kórházakkal is.

Ez ugye nem egyedi jelenség, nem ő találta ezt fel, hanem számos szellemi rokona ezt csinálja szerte a nagyvilágban, és Magyarországon is voltak erre már példák. Amivel Magyar Péter többet tett hozzá az az, hogy ő a Facebookkal és a Metával olyan kapcsolatokat ápol, akár személyes kapcsolatokat is, ami az ő általa vetett hullámok sokkal eredményesebben terjeszti a közösségi médiában – hangsúlyozta az államtitkár.

