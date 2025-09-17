Az egészségügy szívét védik: különleges program indul a kórházi dolgozókért - 75 millió egészségfejlesztésre

Megosztás itt:

Az egészségügyi dolgozók megbecsülése és támogatása kulcsfontosságú, hiszen ők állnak a betegellátás frontvonalában. A kórházi egészségmegőrzési program célja a mentális és fizikai egészség javítása, a továbbképzések támogatása, valamint az egészséges életmód népszerűsítése a dohányzás visszaszorításával. A három éve tartó kezdeményezés most új lendületet kap, megerősítve a kormány elkötelezettségét a szektor iránt.

„Köszönettel tartozunk az egészségügyi dolgozóknak!” – mondta Rétvári Bence államtitkár, hangsúlyozva, hogy az OECD-felmérés szerint a magyarok egészségben eltöltött éveinek száma megegyezik az EU-átlaggal, a várható élettartam pedig folyamatosan emelkedik. Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke kiemelte, a program elengedhetetlen a humán erőforrások fejlesztéséhez és a betegek magas színvonalú ellátásához. Ez a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány nemcsak a kórházi infrastruktúrát, hanem a dolgozók jólétét is prioritásként kezeli, ezzel biztosítva a magyar egészségügy jövőjét. - fejtette ki a politikus.

Forrás: MTI

Fotó: MTI