Az Autisták Országos Szövetségének gyűjt idén a Fiatal Családosok Klubja + videó

A Koronavírus Árváiért Alapítvány kuratóriumának elnöke a családszervezetek közös jótékonysági adventi koszorúkészítésén mesélte el, hogy a maga és családja számára nagyon meghatározó az adventi várakozás, amelyben kiemelt helyet foglal el a jótékonykodás. Kitért arra, hogy minden évben találnak olyan szervezetet, amelyet örömmel tudnak támogatni, idén az Autisták Országos Szövetségét.

Kővári Edit, Autisták Országos Szövetségének elnöke: "A világon mindenhol is Magyarországon is legalább százezer családnak az életét is befolyásolja az autizmus és hosszú út vezet odáig mire megtaláljuk a helyünket ebben az új élethelyzetben mire elegendő tudást, információt és lelki muníciót gyűjtünk ahhoz, hogy a mindennapokat jó életminőségben más családokhoz képest hasonló módon tudjuk kiélni a szövetségünkhez százezer családot képviseli a munkája során nagyon nagyon fontos számunkra az, hogy a társadalom minél többet halljon az autizmusról."

A jótékonysági akcióban részt vevő családszervezetek munkáját leginkább azok a kormányzati intézkedések segítik, amelyek a családok jóllétét hívatottak biztosítani.