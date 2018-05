Az autisták 95 százaléka nem kap megfelelő ellátást

Alig jut megfelelő ellátás az autista gyerekeket nevelő családok számára. A hosszú várólisták és a szakemberhiány miatt akár évekig is eltarthat az elhelyezés. A szakma a kis létszámú otthonokat támogatná, de azok többsége is fenntartási gondokkal küzd. Kérdés, hogy a nagy intézmények kiváltása után lesz-e elég többletforrás az új rendszer fenntartására. Ahogyan az is, hogy mennyiben segít mindez azoknak, akik most sem kapnak helyet az intézményekben.

Egy zalai otthonban járt a Hír TV stábja, ahol tucatnyi olyan gyerek lakik, akinek speciális ellátásra van szüksége. Legtöbbjük autista.

„Összesen 600 autista személy kap ellátást, miközben a családokban sokkal többen vannak. Ugye ez az adat önmagában beszédes és nem azt jelenti, hogy nincs szükség szociális ellátásra, hanem azt, hogy ezt nem tudja biztosítani a rendszer jelenleg” – mondta Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke.

Sőt, még a zalaihoz hasonló alapítványi otthonok is nehezen tudják kigazdálkodni a költségeket. A ház vezetője azt mondta: megfelelő állami támogatás hiányában csak adományokra számíthatnak.

„Ha a saját példánkat nézzük, akkor körülbelül bejön 3-3,2 millió forint, ha van egy működési pályázat, ha azt is hozzászámolom, akkor sincs 3 és fél milliónál több. De akkor már nagyon-nagyon bőre számítottam, viszont 5 milliós költségünk van, ebből csak 4 millió a bérköltség” – mondta Jakab Mariann.

Egy autista kislány családja évekig kereste a megfelelő ellátást. A kudarcoknak sokféle oka van. Volt olyan, hogy a család volt bizalmatlan az intézménnyel szemben – nem alaptalanul, de olyan is, hogy a kiszemelt ház képtelen volt több gyerek befogadására.

„Szerintem ezt senki nem tudja, csak aki ezt megpróbálja. Be kellene lássák, hogy szükségünk van segítségre. Ők is emberek és nekik is meg kellene adni, azt a minimálisat, amit megtehetünk értük, hogy az életük jobb legyen. Mert mi szülők mindent megteszünk és az otthonban is, ők is erő fölött, de ehhez az kell, hogy mások is belássák. Ehhez akarat kellene. Mert azt hallom, hogy Ausztriában úgy működik autista otthon, hogy egyáltalán nem kell fizetni. Meg azt hallom, hogy az ápolási díj Lengyelországban 170 ezer forint, én a 24 év alatt 33 ezer forintig jutottam el” – mesélte Kordéné Puska Zsuzsanna, a kislány édesanyja.

Az otthon vezetője azonnali fellépést sürget. Szerinte a helyzet rendezésével nem csak az érintettek nyernének.

„Nem humánumból kell tenni, hanem ez össztársadalmi érdek. Ugyanis ha megvan a megfelelő oktatás, a megfelelő szociális ellátás, akkor ha születik egy fogyatékos gyerek, a szülőnek lesz jövőképe, hogy mi fog történni az gyerekével. És mondjuk nem muszáj kimaradnia a munkából és mondjuk adófizető polgár marad, mentálisan nem megy tönkre, nem fogja a pszichiátriát, onkológiát, tehát az egészségügyi ellátórendszert terhelni” – tette hozzá Jakab Mariann.

Magyarországon ma az autizmussal élő emberek kevesebb, mint 5 százaléka részesül megfelelő gondozásban.